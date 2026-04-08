Justicia ordena la publicación de informes reservados sobre el atentado a la AMIA

El Juez Rafecas Ordena la Publicidad de Informes Clave sobre el Atentado a la AMIA

La decisión del juez federal Daniel Rafecas promete un nuevo rumbo en la causa por el atentado a la AMIA, al exigir que se haga pública información crucial de inteligencia relacionada con el caso.

Rafecas instó a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y a la Jefatura de Gabinete a adoptar medidas que faciliten esta divulgación, una acción que resuena profundamente con la búsqueda de justicia y transparencia en uno de los episodios más oscuros de la historia argentina.

Un paso hacia la transparencia

En su resolución, Rafecas subrayó la importancia de reconocer el carácter público de los informes solicitados. En 2020, se había decretado la desclasificación de ciertos documentos, pero esto no aseguraba su difusión pública.

Las voces de las víctimas

Durante una audiencia que tuvo lugar a fines de marzo, las querellas que representan a las víctimas del atentado, ocurrido el 18 de julio de 1994 y que dejó 84 muertos, solicitaron urgentemente la publicidad de varias evaluaciones de la Unidad Fiscal AMIA. Este pedido busca esclarecer la información todavía reservada y avanzar en la justicia.

Detalles del atentado

El atentado a la AMIA fue perpetuado por terroristas que, según la justicia argentina, tienen vínculos directos con funcionarios iraníes. A pesar de las órdenes de captura, la justicia avanza en un juicio en ausencia para estos acusados, una medida impulsada por el fiscal federal Sebastián Basso.

Expectativas frente a la desclasificación

Aunque el decreto presidencial de 2020 mencionó que la información de inteligencia desclasificada sería pública, esto no garantizó su divulgación efectiva. Rafecas aclara que lo clasificado como «público» no puede ser automáticamente difundido sin la autorización adecuada.

Retos en la implementación

El juez evidenció que la mesa de diálogo interinstitucional, encargada de establecer los mecanismos de difusión de los documentos, no ha funcionado adecuadamente. Esto ha llevado a una situación de incertidumbre donde, a pesar de la desclasificación, el acceso real a la información sigue siendo limitado.

Próximos pasos en el proceso judicial

Rafecas, pues, considera que seguir postergando la publicidad de la información ya no es una opción. Sin embargo, antes de avanzar, ha dado un plazo de 10 días al fiscal Basso para evaluar si la divulgación de los informes podría interferir en la investigación actual. Además, ha solicitado a la SIDE identificar partes de la información que deban permanecer reservadas.

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