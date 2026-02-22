Córdoba: Del Rastrojero al Vehículo Eléctrico

La industria automotriz está en plena transformación, y Brasil lidera con alianzas estratégicas que marcan un nuevo rumbo. La incorporación de Renault y Geely, junto con la instalación de BYD en Bahía, resalta que la electromovilidad no solo es una tendencia, sino una realidad productiva en la región.

La evolución de la industria automotriz se intensifica en América del Sur, impulsada por la alianza entre Renault Brasil y Geely, uno de los gigantes chinos de la electromovilidad. Al mismo tiempo, la reactivación de la ex planta de Ford por parte de BYD en Bahía representa un compromiso sólido con la producción local. Este escenario reafirma que Brasil se erige como el nuevo motor industrial del Cono Sur, marcando un cambio hacia la producción regional de vehículos eléctricos.

Una Historia de Éxito Industrial

Córdoba se posiciona como un líder natural en Argentina, apoyada en su rica historia fabril y su capacidad para adaptarse. La provincia no solo cuenta con infraestructura adecuada, sino también con una fuerza laboral altamente capacitada y una industria de software robusta, clave en esta nueva etapa.

Las Raíces de la Industria Cordobesa

La modernización de Córdoba comenzó con la fundación de la Industria Mecánica del Estado (IME), un paso decisivo hacia la autarquía industrial. Este período generó vehículos icónicos que reflejaban la capacidad local para diseñar y producir tecnología, impulsados por la visión de un país autosuficiente, liderado por Juan Domingo Perón.

Santa Isabel: Un Pilar de Desarrollo

La llegada de la Industria Kaiser Argentina (IKA) transformó la región en un polo productivo, donde nacieron modelos emblemáticos como el Torino. Este crecimiento fue acompañado por una expansión social, con la creación de comunidades y la promoción de la educación técnica.

Un Legado de Trabajo y Unión

El desarrollo de la industria automotriz en Córdoba generó una fuerza laboral cualificada que atrajo inversiones globales. El diálogo entre empresarios y sindicatos ha sido crucial para mantener un entorno productivo, permitiendo que la industria local prospere frente a la competencia internacional.

Brasil Toma la Delantera

La unión entre Renault y Geely marca un cambio significativo en el panorama industrial. Brasil ofrece un mercado interno fuerte y la estabilidad política necesaria, mientras que Geely inyecta tecnología avanzada y experiencia en electromovilidad.

La transformación de la ex planta de Ford por BYD simboliza el avance decisivo hacia la producción de vehículos eléctricos, destacando la necesidad de adaptación del sector frente a la nueva era automotriz.

Electromovilidad: Realidad en Argentina

Con la llegada de vehículos eléctricos e híbridos al país, la electromovilidad ha dejado de ser un concepto abstracto. La reciente asociación con Estados Unidos y el interés de Tesla refuerzan la urgencia de establecer una infraestructura adecuada que soporte este crecimiento.

Moverse Hacia el Futuro: Normas e Infraestructura

La transformación hacia un modelo de movilidad más sostenible requiere un marco regulatorio robusto y señales económicas claras. La actualización del Decreto Nacional 196/2025 señala un paso importante, pero ahora es crucial implementar estos cambios a nivel local.

El Papel de EPEC en la Electromovilidad

En Córdoba, la empresa EPEC ha comenzado a desarrollar una red de puntos de carga necesarios para facilitar la adopción de vehículos eléctricos, pero se requiere una expansión rápida y eficiente, especialmente en áreas de alto tráfico.

Innovación y Conocimiento: La Clave del Éxito

La electromovilidad va más allá de la fabricación de vehículos; implica un cambio en la arquitectura tecnológica. Córdoba, con su próspera industria del conocimiento, tiene la oportunidad de liderar en software y adaptabilidad tecnológica, complementando la producción automotriz con soluciones innovadoras.

Un Futuro Integrado en Mercosur

La sostenibilidad de la industria dependerá de la integración regional. Con Brasil a la cabeza y la colaboración de Argentina, Uruguay y Paraguay, se puede reintegrar el Mercosur como un núcleo industrial consolidado, capaz de enfrentar los desafíos globales.

Producción y Programación: Un Nuevo Horizonte

Desde el emblemático Rastrojero hasta los modernos vehículos eléctricos, Córdoba tiene el potencial de liderar una revolución industrial. Sin embargo, la decisión de avanzar a tiempo es crucial, ya que la industria no espera. La producción y la programación deben caminar de la mano para garantizar un futuro competitivo y sostenible.