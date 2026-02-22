Resultados en Vivo de la Quiniela del Sábado 21 de Febrero de 2026: Nacional y Provincia

¡Conoce los resultados de la Quiniela del 21 de febrero de 2026!
La emoción de la Quiniela se vive intensamente en Argentina. Aquí te traemos los números ganadores de hoy, junto con detalles sobre cómo se juega este popular método de diversión.
Resultados de la Quiniela Previa Ciudad
Número ganador: 3915
Primeros 20 números sorteados:
1. 3915
2. 8870
3. 2858
4. 8053
5. 5588
6. 4261
7. 2114
8. 0121
9. 8247
10. 5585
11. 2030
12. 4504
13. 3189
14. 8691
15. 7829
16. 7936
17. 5650
18. 5547
19. 5884
20. 1342
Resultados de la Quiniela Previa Provincia
Número ganador: 2489
Primeros 20 números sorteados:
1. 2489
2. 6353
3. 5280
4. 6776
5. 8333
6. 2624
7. 9271
8. 1859
9. 2024
10. 0516
11. 4922
12. 5496
13. 4825
14. 5987
15. 9543
16. 5129
17. 6819
18. 4400
19. 8372
20. 5344
Resultados de la Quiniela Primera Ciudad
Número ganador: 5871
Primeros 20 números sorteados:
1. 5871
2. 4518
3. 8135
4. 3636
5. 1701
6. 3948
7. 3961
8. 7892
9. 7861
10. 6455
11. 7798
12. 3986
13. 7121
14. 5084
15. 2372
16. 2202
17. 8142
18. 9766
19. 0542
20. 0554
Resultados de la Quiniela Primera Provincia
Número ganador: 4728
Primeros 20 números sorteados:
1. 4728
2. 8342
3. 4421
4. 6641
5. 5820
6. 6216
7. 8130
8. 3858
9. 6898
10. 0606
11. 9897
12. 2203
13. 3566
14. 8578
15. 8478
16. 5629
17. 9158
18. 2151
19. 0793
20. 8464
Resultados de la Quiniela Matutina Ciudad
Número ganador: 8397
Primeros 20 números sorteados:
1. 8397
2. 4713
3. 9552
4. 5798
5. 8796
6. 8550
7. 0532
8. 2315
9. 7017
10. 0219
11. 3743
12. 6890
13. 3332
14. 9902
15. 4913
16. 3667
17. 1160
18. 5427
19. 4658
20. 0645
Resultados de la Quiniela Matutina Provincia
Número ganador: 8070
Primeros 20 números sorteados:
1. 8070
2. 7343
3. 1814
4. 0485
5. 4732
6. 5297
7. 8775
8. 8213
9. 6515
10. 4877
11. 7127
12. 8942
13. 1721
14. 6063
15. 5050
16. 6056
17. 5088
18. 6035
19. 1533
20. 4796
Resultados de la Quiniela Vespertina Ciudad
Número ganador: 9523
Primeros 20 números sorteados:
1. 9523
2. 8669
3. 4437
4. 0632
5. 2706
6. 8682
7. 2913
8. 2134
9. 0663
10. 8769
11. 0493
12. 6731
13. 5491
14. 9575
15. 2609
16. 4792
17. 9355
18. 3858
19. 6339
20. 4108
Resultados de la Quiniela Vespertina Provincia
Número ganador: 0555
Primeros 20 números sorteados:
1. 0555
2. 2099
3. 9426
4. 1533
5. 3324
6. 3333
7. 5980
8. 3425
9. 8021
10. 0928
11. 2018
12. 2301
13. 0725
14. 8395
15. 0342
16. 3027
17. 2973
18. 2239
19. 9553
20. 6435
Resultados de la Quiniela Nocturna Ciudad
Número ganador: 8478
Primeros 20 números sorteados:
1. 8478
2. 5179
3. 1950
4. 0009
5. 3615
6. 8971
7. 4986
8. 0325
9. 9946
10. 6796
11. 2963
12. 7326
13. 0458
14. 3977
15. 3447
16. 8955
17. 9865
18. 5856
19. 7589
20. 2168
Resultados de la Quiniela en Provincias
Córdoba: 7982 (Nocturna)
Santa Fe: 6406 (Nocturna)
Entre Ríos: 7068 (Nocturna)
¿Cómo jugar a la Quiniela?
Apostar en la Quiniela es sencillo. Puedes elegir uno o más números, que pueden ser de una, dos, tres o hasta cuatro cifras, con la opción de participar en distintos sorteos a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se llevan a cabo de lunes a sábados en cinco turnos:
La Previa: 10:15 hs.
La Primera: 12:00 hs.
La Matutina: 15:00 hs.
La Vespertina: 18:00 hs.
La Nocturna: 21:00 hs.