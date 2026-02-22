Resultados en Vivo de la Quiniela del Sábado 21 de Febrero de 2026: Nacional y Provincia

La emoción de la Quiniela se vive intensamente en Argentina. Aquí te traemos los números ganadores de hoy, junto con detalles sobre cómo se juega este popular método de diversión.

Resultados de la Quiniela Previa Ciudad

Número ganador: 3915

Primeros 20 números sorteados:

1. 3915

2. 8870

3. 2858

4. 8053

5. 5588

6. 4261

7. 2114

8. 0121

9. 8247

10. 5585

11. 2030

12. 4504

13. 3189

14. 8691

15. 7829

16. 7936

17. 5650

18. 5547

19. 5884

20. 1342

Resultados de la Quiniela Previa Provincia

Número ganador: 2489

Primeros 20 números sorteados:

1. 2489

2. 6353

3. 5280

4. 6776

5. 8333

6. 2624

7. 9271

8. 1859

9. 2024

10. 0516

11. 4922

12. 5496

13. 4825

14. 5987

15. 9543

16. 5129

17. 6819

18. 4400

19. 8372

20. 5344

Resultados de la Quiniela Primera Ciudad

Número ganador: 5871

Primeros 20 números sorteados:

1. 5871

2. 4518

3. 8135

4. 3636

5. 1701

6. 3948

7. 3961

8. 7892

9. 7861

10. 6455

11. 7798

12. 3986

13. 7121

14. 5084

15. 2372

16. 2202

17. 8142

18. 9766

19. 0542

20. 0554

Resultados de la Quiniela Primera Provincia

Número ganador: 4728

Primeros 20 números sorteados:

1. 4728

2. 8342

3. 4421

4. 6641

5. 5820

6. 6216

7. 8130

8. 3858

9. 6898

10. 0606

11. 9897

12. 2203

13. 3566

14. 8578

15. 8478

16. 5629

17. 9158

18. 2151

19. 0793

20. 8464

Resultados de la Quiniela Matutina Ciudad

Número ganador: 8397

Primeros 20 números sorteados:

1. 8397

2. 4713

3. 9552

4. 5798

5. 8796

6. 8550

7. 0532

8. 2315

9. 7017

10. 0219

11. 3743

12. 6890

13. 3332

14. 9902

15. 4913

16. 3667

17. 1160

18. 5427

19. 4658

20. 0645

Resultados de la Quiniela Matutina Provincia

Número ganador: 8070

Primeros 20 números sorteados:

1. 8070

2. 7343

3. 1814

4. 0485

5. 4732

6. 5297

7. 8775

8. 8213

9. 6515

10. 4877

11. 7127

12. 8942

13. 1721

14. 6063

15. 5050

16. 6056

17. 5088

18. 6035

19. 1533

20. 4796

Resultados de la Quiniela Vespertina Ciudad

Número ganador: 9523

Primeros 20 números sorteados:

1. 9523

2. 8669

3. 4437

4. 0632

5. 2706

6. 8682

7. 2913

8. 2134

9. 0663

10. 8769

11. 0493

12. 6731

13. 5491

14. 9575

15. 2609

16. 4792

17. 9355

18. 3858

19. 6339

20. 4108

Resultados de la Quiniela Vespertina Provincia

Número ganador: 0555

Primeros 20 números sorteados:

1. 0555

2. 2099

3. 9426

4. 1533

5. 3324

6. 3333

7. 5980

8. 3425

9. 8021

10. 0928

11. 2018

12. 2301

13. 0725

14. 8395

15. 0342

16. 3027

17. 2973

18. 2239

19. 9553

20. 6435

Resultados de la Quiniela Nocturna Ciudad

Número ganador: 8478

Primeros 20 números sorteados:

1. 8478

2. 5179

3. 1950

4. 0009

5. 3615

6. 8971

7. 4986

8. 0325

9. 9946

10. 6796

11. 2963

12. 7326

13. 0458

14. 3977

15. 3447

16. 8955

17. 9865

18. 5856

19. 7589

20. 2168

Resultados de la Quiniela en Provincias

Córdoba: 7982 (Nocturna)

Santa Fe: 6406 (Nocturna)

Entre Ríos: 7068 (Nocturna)

¿Cómo jugar a la Quiniela?

Apostar en la Quiniela es sencillo. Puedes elegir uno o más números, que pueden ser de una, dos, tres o hasta cuatro cifras, con la opción de participar en distintos sorteos a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se llevan a cabo de lunes a sábados en cinco turnos:

La Previa: 10:15 hs.

La Primera: 12:00 hs.

La Matutina: 15:00 hs.

La Vespertina: 18:00 hs.

La Nocturna: 21:00 hs.