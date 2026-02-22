Australia Faces Limited Options to Prevent Return of 34 Women and Children from Syrian Camp, According to Tony Burke

La situación de los 34 australianos, entre mujeres y niños, atrapados en un campo de detención en Siria se vuelve cada vez más crítica, mientras las tensiones políticas se intensifican en el país.

El Estado de los Detenidos en Siria

Tony Burke, ministro de Asuntos Internos de Australia, aseguró que las autoridades están al tanto del estado mental de cada una de las personas detenidas. Sin embargo, admitió que las opciones para impedir su regreso al país son limitadas. En Roj, un campo de detención en el noreste de Siria, permanecen 11 mujeres y 23 niños, muchos de ellos hijos de combatientes del Estado Islámico.

Impacto de las Declaraciones Políticas

Burke también expresó su preocupación por los comentarios despectivos de Pauline Hanson sobre la comunidad musulmana australiana, advirtiendo que tales declaraciones podrían incitar a la violencia.

Propuestas de Exclusión y Nuevas Legislaciones

Recientemente, Burke está considerando incluir al grupo islamista Hizb ut-Tahrir en una lista de organizaciones de odio, refletando las legislaciones aprobadas que consideran un delito asociarse o apoyar a tales grupos. Esto podría acarrear penas de hasta 15 años de prisión.

En medio de críticas por la respuesta del gobierno a la situación en el campo, el partido opositor ha incrementado la presión sobre la administración en un intento de desviar la atención de sus propios problemas internos. Burke manifestó su confianza en los servicios de inteligencia para evaluar los riesgos que representan estas personas.

Acciones del Gobierno y Reacciones de la Oposición

A pesar de las dificultades, el ministro dejó claro que no existen herramientas legislativas suficientes para impedir el ingreso de nacionales al país. “Estamos asegurando que no ayudamos a su regreso”, afirmó.

El ministro de Defensa en la oposición, James Paterson, sugirió que estas mujeres deberían enfrentarse a cargos por haber viajado a unirse a un califato islamista. Mientras tanto, la senadora Michaelia Cash acusó a Burke de carecer de “coraje político” para aplicar las exclusiones necesarias.

Condiciones en el Campo de Roj

Las condiciones en el campo son críticas, con informes de deterioro acelerado en la infraestructura y la seguridad. Ante la posible clausura del lugar bajo la administración del gobierno sirio, Burke advirtió que la situación de las personas en el campo es resultado directo de decisiones que ellos tomaron.

El Peligro de la Incitación al Odio

Burke dirigió sus críticas a Hanson, sugiriendo que sus comentarios podrían en realidad aumentar la tensión social y el riesgo de violencia. “No podemos ignorar la seguridad nacional en nuestros discursos”, subrayó.

Finalmente, la controversia se centra no solo en el bienestar de los australianos en Siria, sino también en cómo las palabras y acciones de figuras políticas pueden impactar la cohesión social y la seguridad en Australia.