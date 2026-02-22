El líder de Alpine elogia a Colapinto

La previa del campeonato de Fórmula 1 en Melbourne se siente intensa, y el equipo Alpine está listo para competir tras unos ensayos satisfactorios en Bahréin.

El Gran Premio de Australia se llevará a cabo del 6 al 8 de marzo, marcando el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Steve Nielsen, jefe de Alpine, ha compartido su satisfacción respecto a los resultados de Franco Colapinto y Pierre Gasly durante las recientes pruebas en Barcelona y Bahréin.

Optimismo tras los ensayos

Nielsen destacó: «Estamos contentos con el trabajo realizado en las últimas semanas. Contamos con un paquete sólido y una buena base para las primeras carreras de la temporada. Pierre y Franco han hecho un trabajo excepcional ejecutando nuestros planes de carrera, proporcionándonos datos valiosos para evaluar».

Expectativas para Melbourne

A pesar del optimismo, el jefe de Alpine mantiene un enfoque cauteloso: «Ambos pilotos están entusiasmados por volver a la pista. En Bahréin, nos enfocamos en optimizar el rendimiento del coche bajo diferentes condiciones. Solo podremos evaluar nuestro lugar en la competitividad real una vez que estemos en Melbourne».

Orgullo en el trabajo en equipo

Nielsen también resaltó la colaboración con Mercedes en el desarrollo del motor: «Estoy orgulloso del esfuerzo conjunto del equipo en Enstone y nuestros nuevos colaboradores en Brixworth. Aunque hemos enfrentado desafíos significativos, la batalla por el desarrollo del coche continúa. Estamos comprometidos a llevar este paquete hacia una posición competitiva».

Con todo en marcha, Alpine se prepara para dar lo mejor de sí en la próxima cita en Melbourne, donde la emoción del inicio de la temporada promete ser electrizante.