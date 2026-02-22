Revelan Dato Inédito Desde 2021: Dos Patrones Indican Pronto Rebote

La criptomoneda XRP ha dado un salto significativo de casi 50% desde su nivel más bajo en 15 meses, lo que ha despertado el interés de analistas y traders por igual.

XRP: ¿Cambio de Rumbo en el Mercado?

Desde su mínimo del 6 de febrero, donde cotizaba a u$s1,12, XRP ha alcanzado un máximo reciente de u$s1,67, aunque actualmente se sitúa alrededor de u$s1,43. Este repunte, no obstante, todavía lo mantiene un 50% por debajo del umbral de u$s3,66, valor alcanzado en su último ciclo alcista.

A pesar de cierta incertidumbre en el mercado, múltiples métricas on-chain señalan un posible cambio de tendencia. Algunos analistas creen que el nivel de u$s1,12 podría convertirse en un nuevo soporte en el corto plazo.

La Situación Actual de XRP en los Exchanges

El suministro de XRP que se encuentra en exchanges ha caído a mínimos no vistos en casi cinco años, con un saldo que ronda los 12.900 millones de tokens. Este nivel no se había registrado desde mayo de 2021.

De acuerdo con el analista financiero Fermín Aguirre, este movimiento sugiere que los holders están trasladando sus activos a billeteras privadas, lo que, a su vez, indica una menor disposición para vender rápidamente. Al retirar tokens de los exchanges, se reduce la liquidez en el mercado, lo que puede disminuir la presión a la baja.

¿Preparándose para un Sorpresa en el Mercado?

Asimismo, la cantidad de XRP disponible en Binance ha disminuido a aproximadamente 2.570 millones de tokens. «La tendencia bajista en las medias móviles de 50 y 100 días indica una salida de fondos de plataformas centralizadas», apunta Aguirre.

Un descenso sostenido en las reservas de XRP puede anticipar un short squeeze, que implicaría un aumento rápido en el valor de la criptomoneda si se inicia una subida. Esto obligaría a traders con posiciones cortas a recomprar el activo, acelerando el movimiento ascendente.

Métricas que Aportan Esperanza a los Inversores

Las tasas de financiación en futuros perpetuos en Binance han caído a niveles de -0,028% cuando el precio retrocede a u$s1,12; el punto más bajo desde abril de 2025. Esta situación refleja un exceso de posiciones cortas y señala una posible capitulación entre los compradores apalancados.

Laura Ventura, otra analista financiera, señala que en ciclos anteriores este tipo de condiciones han precedido a rebotes significativos tras liquidaciones masivas de shorts. Además, resaltan dos patrones recientes que merecen atención:

• En abril de 2025, una situación similar resultó en un rally del 65%, donde el precio pasó de u$s1,60 a u$s2,65.

• A finales de 2024, se observaron subidas abruptas cuando traders se vieron obligados a cerrar posiciones bajistas.

El interés abierto en futuros ha disminuido considerablemente, rondando los u$s2.530 millones, lo que refleja un ajuste de posiciones y una pérdida de convicción bajista. No obstante, el delta de volumen acumulado en el mercado ha vuelto a ser positivo, indicando un aumento en la demanda genuina por parte de los inversores.

Institucional: ETFs de XRP en Auge

Los ETFs de XRP en Estados Unidos han visto entradas en 53 de las últimas 59 sesiones desde su lanzamiento en noviembre de 2025. Estas entradas continúan, incluso durante períodos de corrección de precios, mostrando un interés institucional significativo.

Solo el último viernes, estos ETFs sumaron u$s4,5 millones en nuevos aportes, alcanzando un total acumulado de u$s1.230 millones en activos bajo gestión, con más de u$s1.010 millones actualmente. Esta situación contrasta con la salida de capitales en productos de inversión cripto a nivel global, donde se registraron pérdidas de u$s173 millones.

La disparidad en los flujos refuerza la creencia en un creciente interés por XRP, lo que podría ser un factor importante en la próxima fase de su valor.