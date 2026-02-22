Bullrich Replica a Germán Martínez: «La Reforma Laboral No se Toca»

En un reciente enfrentamiento político, la senadora Patricia Bullrich contestó a las afirmaciones de su colega de Unión por la Patria, Germán Martínez, en el contexto del debate sobre la reforma laboral. Bullrich aseguró que la actual administración mantendrá su rumbo a pesar de las amenazas de derogar la ley en caso de un nuevo gobierno justicialista.

En el marco de la discusión sobre la reforma laboral en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, representante del peronismo, declaró que si logran retomar el gobierno, «esta ley será derogada de inmediato». Sin embargo, Bullrich, líder del bloque de La Libertad Avanza, no tardó en responder: «Les va a costar ser gobierno», insinuando que las ideas del actual gobierno gozan de mayor apoyo popular.

Una Ley Reformista

Bullrich defendió con firmeza el acuerdo político que permitió avanzar en la reforma laboral, señalando: «Esta ley cambia radicalmente el modelo sindical y las relaciones laborales en Argentina.» La senadora resaltó el desafío de obtener apoyo en el Congreso, donde es fundamental el consenso entre diferentes bloques para lograr avances.

El Debate sobre Aportes Solidarios

Durante el debate, Bullrich explicó que el porcentaje de aportes solidarios fue fijado en un 2% tras negociaciones internas, aduciendo que una eliminación total habría tenido un impacto negativo en estructuras sindicales consolidadas, especialmente en sectores como el hotelero.

Un Cambio Necesario

El enfoque de la reforma permite un cambio significativo en la gestión sindical. «La ley favorece negociaciones directas entre empleados y empleadores, desafiando la hegemonía de los sindicatos tradicionales», apuntó Bullrich, enfatizando la flexibilidad que ofrece a las empresas, incluso a aquellas más pequeñas.

Modificaciones Controversiales en la Reforma

Respecto al polémico artículo 44, que establecía reducciones en los salarios de trabajadores en licencia, Bullrich sostuvo que fue necesario retirar la cláusula para avanzar con la ley. «Había que evitar cualquier traba que impidiera el progreso de la reforma», explicó, además de asegurar que otros artículos de la ley garantizarán mayores certezas sobre las licencias médicas.

En un tono desafiante, Bullrich terminó afirmando que la nueva normativa no solo aborda el ausentismo laboral, sino que establece mecanismos para prevenir posibles abusos relacionados con los certificados médicos.