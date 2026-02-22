Osmar Núñez: «Los artistas reflejan su entorno»

El aclamado actor Osmar Núñez regresa a las tablas con un espectáculo íntimo que rinde homenaje al universo del poeta Federico García Lorca, cada viernes en el Centro Cultural de la Cooperación.

En la sala Pugliese del C.C.C. (Corrientes 1543), Osmar Núñez se sumerge en la vida y la obra de Federico García Lorca con el espectáculo «Con Federico». Esta emotiva representación, que tuvo una breve aparición en el festival “Agosto Poético” el año pasado, es el resultado de la dirección y dramaturgia de Analía Fedra García, quien también acompaña al piano.

Un Encuentro Íntimo con García Lorca

Este espectáculo es descrito por Núñez como un «encuentro» con la esencia de Lorca, un espacio donde la poesía y la música se entrelazan. La atmósfera se asemeja a un encuentro íntimo en un living, donde solo 70 u 80 personas tienen la oportunidad de acercarse a un Lorca poco conocido, lleno de amor y reflexión sobre la vida y la muerte.

La Dualidad del Actor y el Poeta

Núñez comparte que, aunque encarna a Lorca, también trae su propia esencia al escenario. “Soy Osmar Núñez el actor, y la mayoría de las veces, Federico. Federico presenta a Osmar, y Osmar a Federico”, afirma, revelando la bella fusión entre su interpretación y la figura del poeta.

Textos y Reflexiones sobre la Vida

Entre las piezas que forman parte del espectáculo se encuentran obras de diversas etapas de Lorca, desde sus primeros poemas hasta sus dramas teatrales. “Hablamos de su mundo: la infancia, el amor familiar, y su relación con la música”, explica Núñez, resaltando cómo las influencias de su vida lo llevaron a una comprensión profunda de la condición humana.

Miradas sobre la Realidad Argentina

El actor también se detiene a reflexionar sobre la situación actual de Argentina. Reitera la importancia de la memoria y cómo, a través del arte y la cultura, se puede abordar la «náusea de la existencia». “Es vital que el teatro y el cine mantengan su voz, especialmente en tiempos de incertidumbre”, sostiene.

Nuevos Horizontes Actuales

Además, Núñez está preparando un nuevo proyecto sobre el escritor argentino Haroldo Conti, que promete seguir explorando las conexiones entre la literatura y la vida diaria. “El arte siempre ha sido mi refugio”, concluye, iluminando su trayectoria marcada por una búsqueda constante de autenticidad y conexión humana.

Reflejando el Pasado y el Presente

Con una carrera llena de obras emblemáticas, desde «Relatos salvajes» hasta su papel en “Pequeña Victoria”, Núñez se muestra agradecido por el amor de la audiencia y su conexión con los personajes que da vida. “El teatro es mi casa, y cada proyecto me permite descubrir nuevas facetas de la condición humana”, afirma.