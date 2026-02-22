Ercole Felippa: «El orden macro era esencial, pero aún hay mucho por hacer en lo microeconómico»

En un panorama de desaceleración económica y cambios en el consumo, el sector lácteo en Argentina busca mantenerse a flote. Ercole Felippa, presidente de Manfrey, comparte su visión sobre los retos y oportunidades que enfrenta la empresa en 2026.

El contexto actual exige que el sector lácteo sea ingenioso para sostener su crecimiento y mantenerse competitivo. Ercole Felippa, al mando de Manfrey, revela cómo la empresa lidia con la pérdida de poder adquisitivo y las crecientes dificultades estructurales.

El estado actual de Manfrey y sus proyecciones a futuro

Hoy en día, Manfrey no es ajena a la caída general del consumo que afecta a la economía argentina. A pesar de este contexto complicado, la empresa reportó un crecimiento del 9,5% respecto al año anterior. Sin embargo, aún está por debajo de los niveles de 2023, lo que plantea el desafío de recuperar el poder adquisitivo de los consumidores.

Impacto de la baja del consumo en el sector lácteo

La disminución del consumo se siente intensamente en el sector de productos esenciales. Para Manfrey, los costos son la principal variable de competencia. «La eficiencia en la producción y logística son vitales para sortear la situación actual,» afirma Felippa.

Estrategias para mantener la competitividad

En respuesta a la crisis, la empresa está centrada en mejorar la eficiencia y reducir los costos a lo largo de su cadena de producción. «Un entorno macroeconómico más estable nos permite ver y abordar ineficiencias que antes no se manifestaban,» dice Felippa.

Perspectivas de recuperación del consumo

A corto plazo, las mejoras en el consumo son tímidas. La clave radica en estabilizar el entorno macroeconómico y llevar a cabo reformas estructurales que aborden costos laborales y fiscales que inciden directamente en los precios al consumidor.

Opiniones sobre las reformas gubernamentales

Pese a que se han dado pasos hacia el ordenamiento macroeconómico, Felippa considera que todavía hay muchas áreas por mejorar. «Reducir la informalidad laboral es esencial para crear empleo sin perjudicar derechos,» destaca.

La necesidad de apertura económica

Felippa opina que, tras años de cierre, Argentina debe abrirse al exterior. Sin embargo, resalta la importancia de que dicha apertura vaya alineada con reformas que permitan competir en igualdad de condiciones con productos importados.

Inversiones y proyectos futuros

Uno de los focos de inversión de Manfrey es la finalización del segundo módulo del tambo robotizado, con lanzamiento previsto para mayo o junio. La compañía proyecta un crecimiento de entre el 10% y el 12% para el año en curso.

Estrategia exportadora de Manfrey

Manfrey mantiene una sólida presencia en mercados internacionales, incluyendo México, Brasil, Paraguay y Estados Unidos. «Actualmente nos enfocamos en abastecer adecuadamente a estos mercados, al tiempo que exploramos nuevas oportunidades,» revela el presidente.

Gama de productos de Manfrey

La empresa ofrece una amplia variedad de productos lácteos, incluyendo leche en polvo, quesos, yogures y más, logrando una mayor presencia en el centro y norte del país.