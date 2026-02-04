Córdoba: «El futuro de Milei en la reelección depende de su control de la inflación»

Título: La Inflación en la Mira: ¿Cómo Afectará la Salida de Marco Lavagna al Gobierno de Milei?

Bajada: Con la renuncia de Marco Lavagna al INDEC, la incertidumbre económica vuelve a ocupar el centro del debate nacional. Gustavo Córdoba analiza las implicaciones de esta decisión para la credibilidad del Gobierno y el futuro político de Javier Milei.

El analista político Gustavo Córdoba conversó con Canal E sobre las consecuencias de la reciente salida de Marco Lavagna del INDEC, que ha reavivado la discusión acerca de la inflación y la validez de los índices oficiales, así como la estrategia gubernamental.

Córdoba afirma que el verdadero desafío del oficialismo radica en el discurso: “El Gobierno enfrenta actualmente un gran desafío en torno a la inflación. Más allá de un milagro económico, lo que realmente sostiene es un milagro narrativo sobre la inflación”.

La Inflación y el Respaldo Social

El analista señala que la estabilidad de precios es crucial para mantener el apoyo de la sociedad: “El Gobierno intenta comunicar que la inflación está bajo control, ya que este es el pilar del respaldo social en Argentina”.

Para Córdoba, la posibilidad de reelección del presidente Javier Milei depende fundamentalmente de este aspecto: “Si Milei tiene esperanzas de ser reelecto, no será por su estilo de gobernar ni su transparencia, sino por la gestión de la inflación”.

Factores que Pueden Impulsar la Reelección de Javier Milei

El entrevistado agrega que, “las posibilidades de Milei en las próximas elecciones se sostienen si logra mantener la inflación bajo control, aunque este sería el octavo mes consecutivo con cifras en aumento”.

La salida de Lavagna es vista por Córdoba como una respuesta política a datos que son inconsistentes con las proyecciones oficiales: “Cuando la realidad no se alinea con tus expectativas, surgen intentos evidentes de manipulación de los índices para ajustarlos al deseo del Gobierno”.

Finalmente, al comparar la situación en Argentina con otras naciones, Córdoba advierte: “Copiar estrategias como las de Donald Trump en Estados Unidos no sería adecuado en este contexto argentino”.