¿Cuántos pedidos debe hacer un repartidor para cubrir sus gastos esenciales?

En un escenario económico complejo, los repartidores de plataformas como Rappi y PedidosYa enfrentan un creciente desafío: la necesidad de realizar más viajes para alcanzar sus ingresos básicos. La tendencia se agudiza con la inflación que impacta en el costo de vida.

Según el índice APP de la Fundación Encuentro, diciembre de 2025 marcó un hito: los repartidores necesitaban realizar 454 viajes para atender el consumo de un hogar de cuatro personas. Este incremento en la demanda de viajes es un claro reflejo de la presión económica que sufren diariamente.

Exigencia en Aumento: Un Trend Alarmante

Durante los últimos meses de 2025, el crecimiento en la cantidad de pedidos fue evidente. Así se registraron 421 pedidos en octubre, 436 en noviembre y 454 en diciembre, lo que se traduce en un aumento de 33 viajes, o un 7,8% en solo tres meses. Este fenómeno subraya cómo los cambios en el valor promedio de los pedidos afectan directamente a los ingresos de los repartidores.

Un Contexto Económico Desfavorable

A pesar de que algunos costos, como el monotributo y el combustible, permanecieron estables, la mayoría de los gastos básicos crecieron, obligando a los repartidores a aumentar sus entregas para poder subsistir.

Comparación entre Plataformas de Delivery

El análisis revela diferencias significativas entre las plataformas. En Rappi, por ejemplo, el número de pedidos necesarios pasó de 480 en julio a 572 en diciembre, manifestando la creciente carga sobre sus trabajadores.

El Impacto en el Esfuerzo Laboral

El informe indica que, aunque el valor promedio de los pedidos se mantiene relativamente estable, la evolución de los precios de los productos básicos ha llevado a un aumento en los viajes requeridos. Esto implica que, mientras el indicador general muestra mejoras, la realidad para los repartidores se complica.

¿Cuántos Viajes Son Necesarios Para Cubrir Gastos Básicos?

El índice APP también permite cuantificar cuántos viajes deben realizar los repartidores para cubrir sus gastos primarios. Con un valor de pedido promedio de $3.032,9 en diciembre de 2025, se imponen los siguientes umbrales:

Hogar de cuatro integrantes: 454 pedidos por mes.

Ingreso individual promedio del país: 328 pedidos.

Hogar unipersonal (sin alquiler): 140 pedidos.

Alimentación básica: 63 pedidos.

Crianza: 170 pedidos para un niño, 152 para un bebé.

Alquiler promedio: 244 pedidos.

Salario Mínimo Vital y Móvil: 110 pedidos.

Tanque lleno de nafta: 2 pedidos.

Cuota de Monotributo categoría A: 12 pedidos.