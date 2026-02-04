La reciente decisión de Petroperú de cancelar un proceso internacional clave para su reestructuración despierta preocupaciones sobre el futuro de la empresa estatal y su capacidad para enfrentar la crisis actual.

La Cancelación que Sacudió al Sector Energético

El directorio de Petroperú ha tomado la controversial decisión de cancelar el llamado a concurso internacional para el Servicio de Transformación Integral tras la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia N.º 010-2025, que asigna a ProInversión el manejo integral de su reorganización patrimonial.

Impacto de la Medida en el Mercado

Esta acción anula el concurso internacional PCI-0002-2025-OFP, el cual había invitado a empresas globales a ofrecer soluciones especializadas en reestructuración operativa y financiera, en un momento crítico para la empresa estatal.

Contexto y Objetivos Iniciales

Iniciado en septiembre de 2025 bajo la dirección de Alejandro Narváez, el proceso tenía como fin permitir que Petroperú desarrollara un plan que lo condujera fuera de su crisis financiera, buscando apoyo técnico externo. Sin embargo, desde el comienzo enfrentó diversos obstáculos, incluyendo convocatorias desiertas y la suspensión de nuevas propuestas.

La Auditoría Forense y el Nuevo Rumbo

A pesar de estos contratiempos, la gestión de Narváez había avanzado en la adjudicación de una auditoría forense a la firma Alvarez & Marsal, con un coste de USD2,7 millones. Esta auditoría busca esclarecer los sobrecostos en la Nueva Refinería de Talara, que ya superan los USD6.000 millones.

Un Cambio en la Administración

Sin embargo, tras la llegada de nuevas autoridades, con Elba Rojas como reemplazo de Narváez, la presión para privatizar Petroperú se ha intensificado. El nuevo marco regulador establecido por el MEF ha puesto en duda la independencia y la capacidad de la empresa para definir su propio futuro.

Reacciones a la Canción del Proceso

El Decreto de Urgencia N.º 010-2025 ha generado inquietud entre analistas y críticos, quienes consideran que su implementación podría estar marcando el inicio de una “privatización encubierta” y una renuncia a la modernización de la empresa desde su interior.

Un Futuro Incierto

La cancelación de este proceso de transformación integral plantea serias dudas sobre la autonomía de Petroperú y su capacidad para navegar los desafíos del sector energético. Muchos ven esta decisión como un paso hacia el debilitamiento de una de las principales empresas estratégicas del país.