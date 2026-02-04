Snoop Dogg sorprende a Italia al unirse a la antorcha olímpica en Gallarate

La energía de Snoop Dogg se adueñó de las redes sociales tras su reciente aparición en un evento relacionado con los Juegos Olímpicos. Vestido con el uniforme oficial, el rapero sorprendió a todos y dejó una huella imborrable en el corazón de los espectadores.

Snoop Dogg y Su Jogging Estilo Olímpico

Un video que muestra a Snoop disfrutando de una relajada carrera se volvió viral, generando una mezcla de risas y aplausos. Con la antorcha en mano, se abrió paso entre la multitud desde Via Pegoraro hasta la Piazza Libertà, saludando a los estudiantes y mostrando sus mejores pasos de baile.

Un Rostro Familiar en Paris y Más Allá

Snoop Dogg no es un extraño en el mundo olímpico. Con su regreso como parte del equipo de NBC para las próximas Olimpiadas de París 2024, se perfila como una figura clave en el evento de invierno que se celebrará en Milano Cortina en 2026.

Un Honor Especial para el Rapero

Reconocido como el primer entrenador honorario de la Comisión Olímpica y Paralímpica de EE.UU. para 2026, Snoop tuvo la oportunidad de conocer a varios atletas, incluyendo al patinador artístico Ilia Malinin, quien realizó un espectacular salto en su presencia. Esto marca un nuevo capítulo en la unión entre el deporte y la cultura popular.