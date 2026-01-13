Córdoba en la lucha contra el fuego en Chubut: brigadistas enfrentan uno de los peores incendios en 20 años

Brigadistas de Córdoba están desplegando su valentía y habilidades en la Comarca Andina de Chubut, donde los incendios forestales han devastado unas 12 mil hectáreas. Con un objetivo claro y un compromiso inquebrantable, estas fuerzas trabajan incansablemente para contener el fuego y proteger el entorno natural.

Los valientes brigadistas de Córdoba se encuentran en la Comarca Andina de Chubut, focalizando sus esfuerzos en la zona de El Maitén, a lo largo de la Ruta Provincial 70. Este operativos han sido impulsados por el Plan Provincial de Manejo del Fuego, en colaboración con diversas entidades, incluido el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) y la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba.

Desafíos en el Terreno: Condiciones Críticas

Los brigadistas están enfrentando un terreno hostil, caracterizado por pendientes pronunciadas y densa vegetación. Las inclemencias del viento, junto con altas temperaturas y baja humedad, complican las maniobras. “El epicentro de la emergencia se ubica en Epuyén, donde la lluvia reciente ha ayudado a contener el avance, pero persisten numerosos puntos críticos”, declaró Roberto Schneider, secretario de Gestión de Riesgo Climático de la Provincia.

Estrategias de Combate al Fuego

Schneider agregó que los brigadistas cordobeses, ubicados en El Maitén, están llevando a cabo ataques directos e indirectos contra el incendio. “Nuestra misión es definida por la mesa de operaciones, donde se busca enfriar la zona y abrir brechas” para frenar el avance del fuego. Estas brechas, o cortafuegos, se crean utilizando herramientas manuales y motosierras para eliminar la vegetación que alimenta las llamas.

Equipamiento de Punta en la Lucha Contra el Fuego

Entre los equipos utilizados, se destacan las motobombas WIC de alta presión, adquiridas por el Gobierno de Córdoba. Algunos brigadistas las transportan a modo de mochilas, mientras otros utilizan mangueras que pueden extenderse hasta cinco o seis kilómetros desde la fuente de agua, permitiendo un acceso efectivo a zonas de difícil llegada.

Condiciones Climáticas Adversas

Aunque la lluvia brindó algo de alivio, la situación se ha complicado nuevamente con temperaturas que superan los 20 grados y vientos de más de 30 kilómetros por hora. “La vegetación está completamente seca, lo que aumenta el riesgo de reavivamiento de las llamas”, advirtió Schneider, quien también mencionó las grandes troncos que aún echan humo y que podrían propagar nuevos focos de incendio.

Un Compromiso Inquebrantable

A pesar de las duras condiciones, los brigadistas permanecerán en la zona por al menos diez días para realizar su labor. Afortunadamente, hasta el momento no se han registrado heridos. “La comunicación constante con el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quintero, brinda gran apoyo a nuestro equipo”, destacó Schneider, resaltando también el respaldo y los mensajes de aliento de la comunidad cordobesa, que inspiran a los jóvenes bomberos a continuar con su ardua tarea.