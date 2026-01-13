Machado busca apoyo del Papa León XIV para la transición en Venezuela en encuentro en el Vaticano

Durante un encuentro privado en el Vaticano, la opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, solicitó al Papa su intervención para la liberación de cientos de prisioneros políticos en Venezuela. Este significativo encuentro marca una nueva etapa en la lucha por los derechos humanos en el país latinoamericano.

Un Encuentro Inesperado en el Vaticano

El Papa Leo XIV recibió a María Corina Machado el lunes, en una reunión que no figuraba en la agenda oficial del pontífice. El Vaticano emitió un boletín que confirmaba el encuentro, aunque sin detallar los temas tratados.

Un Llamado a la Libertad

Machado, quien recientemente dejó un periodo de 11 meses en la clandestinidad tras aceptar su Nobel en Noruega, expresó su gratitud al Papa por su apoyo a Venezuela. “Hoy tuve la bendición de compartir con Su Santidad y transmitirle la fortaleza del pueblo venezolano, que sigue firme en su oración por la libertad de nuestro país”, declaró.

Reacciones en Venezuela

La reunión se produjo en un contexto tenso, donde la reciente liberación de varias figuras de la oposición por parte del gobierno de Nicolás Maduro fue recibida con escepticismo por parte de grupos de derechos humanos y familiares. La crisis humanitaria en Venezuela sigue siendo un tema crítico.

Diálogo Abierto con el Vaticano

Machado también tuvo conversaciones con el Secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, quien fue diplomático en Venezuela entre 2009 y 2013. El Papa ha manifestado su preocupación por la situación en el país sudamericano y ha llamado a proteger los derechos humanos y civiles.

Un Contexto Político Cambiante

Tras la reciente captura de Maduro por las fuerzas estadounidenses, el panorama político en Venezuela ha cambiado. Entretanto, la oposición, que ha contado con el respaldo de diferentes administraciones estadounidenses, sigue luchando por recuperar la democracia en el país.

Premio Nobel y Polémicas

Después de haber ganado el Premio Nobel de la Paz en 2025, Machado ha declarado su intención de compartir este reconocimiento con figuras influyentes, incluyendo al expresidente Donald Trump. Sin embargo, el Comité Nobel ha aclarado que los premios no pueden ser compartidos ni revocados.