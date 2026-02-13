Córdoba espera un fin de semana largo con 90% de ocupación hotelera

La provincia de Córdoba se alista para recibir a miles de turistas durante el fin de semana largo de Carnaval 2026, con reservas que alcanzan el 90% en los destinos más destacados.

Este fervor turístico es impulsado por una rica agenda cultural y musical que se desarrollará del 14 al 17 de febrero, prometiendo un fin de semana vibrante en los valles serranos de la región.

Reservas Excepcionales en Destinos Clave

En el Valle de Punilla, localidades como Capilla del Monte y La Cumbre reportan un impresionante 95% de reservas. Villa Carlos Paz se mantiene en un sólido 90%, y Villa Santa Cruz del Lago ya ha alcanzado su máxima ocupación. Por su parte, en el Valle de Calamuchita, Villa General Belgrano y Santa Rosa de Calamuchita también presentan un 95% de ocupación, mientras que Villa Yacanto ya ha colmado todos sus espacios. En la región de Traslasierra, destinos como Nono y Las Rabonas muestran cifras superiores al 95% de reservas.

Datos que Respaldan la Afluencia Turística

Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, comentó que «los niveles de reservas que estamos viendo son muy altos en casi toda la provincia». A partir de las consultas recientes, se prevé una ocupación cercana a la plena capacidad, lo que podría traducirse en alrededor de 400,000 visitantes durante estas fechas.

Atracciones Culturales y Musicales

El fin de semana contará con una oferta variada de eventos, destacando la Fiesta de la Tradicional Familia Piemontesa en Luque, la Peatonal de la Cerveza en Bialet Massé, y los Carnavales en Villa Santa Rosa. Además, el Festival Nacional del Canto y la Poesía en Villa de María, la Sommerfest en Villa General Belgrano y los Carnavales Dolorenses en Villa Dolores prometen enriquecer la experiencia de los visitantes.

Cosquín Rock: Un Atractivo Imperdible

Entre las ofertas más destacadas se encuentra una nueva edición del Cosquín Rock, programado para los días 14 y 15 de febrero en el aeródromo de Santa María de Punilla, un evento que sin duda atraerá a una multitud de apasionados de la música.

Un Futuro Promisorio para el Turismo

Con niveles de reservas que anticipan una ocupación récord y una propuesta cultural variada, Córdoba se posiciona como un destino líder durante la temporada estival. Los turistas están listos para disfrutar de lo mejor que la provincia tiene para ofrecer en este Carnaval 2026.