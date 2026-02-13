Acuerdo Argentina-EE.UU.: ¿Qué se negocia a cambio?

El reciente acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos promete abrir puertas en términos de exportaciones e inversiones, aunque aún enfrenta un largo camino para su legalización.

Tristán Rodríguez Loredo, editor de la Revista Noticias, destacó en una entrevista con Canal E que, aunque el acuerdo genera expectativas, todavía necesita ser ratificado por el Congreso argentino y el estadounidense para tener fuerza de ley. “El tratado no se aplica de inmediato, pues requiere la ratificación institucional correspondiente”, subrayó.

Pasos Necesarios para la Implementación del Acuerdo

Loredo explicó que lo firmado hasta ahora actúa como un “protocolo de buenas intenciones” y enfatizó que aún queda un extenso proceso jurídico por delante. “El acuerdo tiene que superar procedimientos legales más formales antes de convertirse en realidad”, agregó.

Un Tratado Fuera del Mercosur

Un aspecto relevante del acuerdo es que Argentina lo firma con Estados Unidos, lo que ocurre fuera del marco del Mercosur. Loredo mencionó que esto plantea un desafío para el país en términos de relaciones con otros miembros del bloque, destacando la necesidad de gestionar esos vínculos sin conflictos.

Alineamiento Estratégico con EE. UU.

El acuerdo se inscribe en un contexto más amplio de fortalecimiento de relaciones con Estados Unidos. Loredo recordó el apoyo financiero recibido por Argentina, incluyendo rescates del Tesoro estadounidense y el respaldo del FMI, donde EE. UU. tiene un rol crucial.

Contraprestaciones y Expectativas

Sin embargo, el editor también advirtió sobre las posibles condiciones que Estados Unidos podría exigir a cambio. “Es fundamental considerar qué pide Estados Unidos, sobre todo en temas relacionados con la propiedad intelectual y patentes”, concluyó Loredo.