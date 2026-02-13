viernes, febrero 13, 2026
Todo lo que necesitas saber sobre el Festival de Electrónica en Parque de la Ciudad: Line-up, horarios y accesos – 14 y 15 de febrero

Vuelve Ultra Buenos Aires: ¡La Fiesta de la Música Electrónica que No Te Puedes Perder!

Este 14 y 15 de febrero, el Parque de la Ciudad se transformará en el centro neurálgico de la música electrónica, prometiendo una experiencia única con un espectáculo deslumbrante y una variada programación que abarca lo mejor del circuito musical mundial.

Ultra Buenos Aires: Artistas de Primer Nivel para un Festival Inolvidable

Este evento reunirá a estrellas internacionales como Zedd, Alesso, deadmau5, Charlotte de Witte y Richie Hawtin, junto a destacados talentos locales y figuras del sonido underground. Las festividades comenzarán a las 16:00 y se extenderán hasta las 02:00, asegurando dos noches llenas de música y energía para los amantes de la electrónica en Argentina.

Descubre el Line Up y los Horarios del Evento

El Main Stage será el eje central del festival, presentando a grandes artistas como Zedd, Steve Angello, Alesso, Above & Beyond, deadmau5, KSHMR, Dom Dolla y Apashe.

Por otra parte, el espacio RESISTANCE se enfocará en las últimas tendencias del house y techno. El sábado se inundará de sonidos house con artistas como Jamie Jones y Joseph Capriati, mientras que el domingo se intensificará con techno contundente gracias a Charlotte de Witte y Richie Hawtin.

En RESISTANCE 2, la propuesta se orientará hacia el hard techno el sábado y el melodic techno el domingo, destacando a Indira Paganotto, Massano y CamelPhat.

Además, el Ultra Park Stage ofrecerá espacios para nuevas corrientes con presentaciones en vivo de Peces Raros, Malena Narvay y Benji Dialog, convirtiéndose en un punto clave para explorar la creatividad del festival.

Cómo Llegar al Parque de la Ciudad: Opciones de Transporte

Las entradas aún están disponibles, con precios desde $270.000 por un pase para los dos días y $350.000 para el pase VIP. Los tickets pueden adquirirse a través del sitio oficial del festival.

