Justicia niega solicitud de Cristina Kirchner: mantendrá tobillera y restricciones de visita

La Cámara Federal de Casación Penal ha decidido mantener las estrictas limitaciones impuestas a la ex presidenta Cristina Kirchner en su residencia de San José 1111, asegurando así que su situación de arresto domiciliario no se convierta en un espacio de libre circulación.

El máximo tribunal penal del país confirmó que no se trata de un «agravamiento ilegítimo de su pena». A través de esta resolución, la justicia desestimó los intentos de la defensa de Kirchner para retirar el monitoreo electrónico y permitir visitas más amplias en su hogar.

Detalles de la Decisión Judicial

El fallo fue emitido por la Sala IV, donde los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña sostuvieron la postura de que las condiciones actuales son compatibles con el cumplimiento de su condena de seis años. Mariano Borinsky, otro juez del panel, propuso una flexibilización de las restricciones, pero su enfoque no prosperó.

Las restricciones a la ex mandataria permanecerán intactas

El Motivo Detrás del Endurecimiento

El aumento de las restricciones se originó tras un incidente ocurrido el 17 de noviembre de 2025. En esa fecha, Kirchner recibió a un grupo de economistas que, a pesar de tener permisos individuales, causaron a juicio del tribunal un «desbordamiento del marco autorizado», lo que justificó el ajuste en las condiciones de control.

Consideraciones del Tribunal

El juez Hornos argumentó que la prisión domiciliaria es un régimen excepcional que debe comunicar un mensaje claro a la sociedad. La justicia subrayó que el monitoreo no es una penalización extra, sino una salvaguarda para asegurar que se respete la condena.

Para la justicia, el encuentro de Cristina con nueve economistas fue «excesivo»

Normativas para las Visitas

Las nuevas directrices establecen que cualquier visita que no sea del círculo familiar inmediato o del equipo profesional esencial requerirá autorización judicial previa. Las reuniones no podrán exceder las tres personas simultáneamente, tendrán una frecuencia de hasta dos veces por semana y una duración máxima de dos horas.

Reacciones a la Decisión Judicial

El tribunal también rechazó la idea de que la cobertura mediática afectara la independencia judicial. En su sentencia, afirmaron que la opinión pública es un elemento vital en un sistema democrático y que las decisiones judiciales deben estar bien fundamentadas.

Kirchner había argumentado que el régimen actual resulta «más severo que el de una cárcel común”, pero la justicia se mantuvo firme en su postura, asegurando que la vigilancia electrónica es esencial para el cumplimiento de las condiciones de su arresto domiciliario.