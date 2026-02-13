OpenAI lanza IA que codifica mientras tú editas

OpenAI Revoluciona la Programación con GPT-5.3-Codex-Spark

Una nueva era en la inteligencia artificial ha comenzado con el lanzamiento de GPT-5.3-Codex-Spark, una herramienta diseñada para transformar la manera en que los desarrolladores escriben código, permitiendo una codificación instantánea y colaborativa.

Una Herramienta Innovadora para Programadores

OpenAI ha revelado su última creación, GPT-5.3-Codex-Spark, un modelo de inteligencia artificial que redefine la programación interactiva. Su capacidad para generar más de 1,000 tokens por segundo se traduce en una ejecución rápida y precisa recomendada para desarrolladores que buscan optimizar su flujo de trabajo.

Colaboración en Tiempo Real

Una de las características más destacadas de Codex-Spark es su capacidad para permitir que los desarrolladores interrumpan, modifiquen o redirijan el código mientras se está generando. Esto no solo deja atrás la staíca de generación de código, sino que promueve una colaboración fluida y adaptativa en entornos de programación dinámicos.

Gestión de Proyectos Extensos

El modelo soporta un contexto de trabajo amplio, manejando hasta 128,000 tokens. Esto permite a los programadores trabajar en proyectos complejos sin sacrificar coherencia ni funcionalidad.

Asociación Estratégica para Mejorar el Rendimiento

Para garantizar una latencia mínima en su funcionamiento, OpenAI ha colaborado con Cerebras Systems utilizando su Wafer Scale Engine 3. Este procesador especializado mejora la aceleración de inferencia, un avance crucial en comparación con modelos anteriores que dependían de hardware más común.

Eficiencia Comprobada

Tabla de resultados de benchmarks como SWE-Bench Pro y Terminal-Bench 2.0 demuestra que Codex-Spark completa tareas en un tiempo significativamente más corto que sus predecesores, manteniendo una notable precisión.

Disponibilidad y Futuro

Por el momento, este modelo está en una fase de vista previa exclusiva para usuarios de ChatGPT Pro, permitiendo que los desarrolladores experimenten con su funcionalidad antes de su implementación más amplia en otras plataformas. Sin embargo, se advierte que, debido a las características del hardware, puede haber limitaciones de velocidad durante esta etapa inicial.

Este lanzamiento sigue a la presentación de GPT-5.3-Codex, la versión más avanzada hasta la fecha, lo que consolida la intención de OpenAI de poner a disposición herramientas que se integren en la rutina diaria de los programadores, equilibrando tanto tareas de largo plazo como exigencias de trabajo inminente.