Descubre la zona donde puedes comprar un tres ambientes por menos de un millón de pesos

Los alquileres en el Gran Buenos Aires siguen en ascenso, llevando la preocupación a muchos inquilinos. Un reciente informe revela que las tarifas están superando la inflación, generando un panorama complejo para quienes buscan vivienda en la región.

Aumento de Alquileres por Sobre la Inflación

En 2025, los alquileres en la zona norte del Gran Buenos Aires se incrementaron un 37.5%, superando la inflación del 31.5%. Esto significa un crecimiento real del 6% anual. A pesar de que los precios siguen siendo altos, la velocidad de este aumento ha mostrado señales de desaceleración en comparación con años anteriores.

Zona Oeste-Sur: Ajustes Más Altos

Por otro lado, en la zona oeste-sur, se registró un aumento del 41.6%, lo que equivale a un crecimiento real del 10.1% anual. Este área se ha consolidado como una de las más afectadas por los ajustes en los precios, de acuerdo con un reporte de Zonaprop de diciembre.

Costos Promedio en Zonas Norte y Oeste

Un departamento de tres ambientes (70 m²) en la zona norte cuesta aproximadamente $1.001.233 al mes, lo que refleja un aumento del 1.8% en comparación con el mes anterior. En comparación con diciembre de 2024, este valor representa una variación del 37.5%. En contraste, un departamento de dos ambientes (50 m²) oscila alrededor de $719.520 mensuales.

Un departamento en zona norte cuesta $1.001.233 al mes Ricardo Pristupluk

Incrementos por Barrio

Las áreas más afectadas por los aumentos en los precios de alquiler interanuales incluyen aquellas con el mayor incremento. En contraste, hay tres barrios donde los aumentos han sido significativamente menores, con diferencias de hasta un 79.5% en comparación con los barrios con los incrementos más altos.

Alquileres en Diferentes Barrios de Zona Norte

Los precios de los alquileres de dos ambientes son distintos según la ubicación en la zona norte. En la zona oeste y sur, los precios son considerablemente más bajos. Por ejemplo, un departamento de dos ambientes se alquila por $578.766 al mes, un 19.6% menos que en la zona norte. Para tres ambientes, el alquiler promedio es de $764.031, una diferencia del 23.7% respecto al norte.

La Brecha de Precios por Barrio

Canning es el barrio más caro de la zona sur-oeste, con un alquiler promedio de $776.304 para un departamento de dos ambientes. En cambio, Sáenz Peña y Don Bosco tienen precios más accesibles, mostrando diferencias menores entre ellos.

Retorno de Inversión en Alquileres

En la zona norte del GBA, la relación entre alquiler y precio es del 5.25% anual, lo que implica que se requieren 19.1 años de alquiler para recuperar una inversión de compra. Esta cifra es 8% inferior a la del año anterior.

La relación entre alquiler y precio en zona norte es del 5.25% anual Ricardo Pristupluk

Situación en la Zona Sur

La rentabilidad media en esta zona es mayor que en el norte, alcanzando un 6.50% anual. Se requieren 15.4 años de alquiler para recuperar la inversión, una mejora del 7% respecto al año anterior.

Adrogué, con un retorno de inversión del 4.7%, es uno de los menos atractivos Hernan Zenteno – La Nación

Esta información permite vislumbrar un panorama complejo en el mercado de alquileres del Gran Buenos Aires, marcando un aumento significativo y variado en los precios por barrio.