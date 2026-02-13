Redadas de ICE en La Villita: Afectan la Economía Local y el Gasto de los Vecinos

En el corazón de Chicago, el barrio de Little Village enfrenta una sombra de incertidumbre. La reciente Operación Midway Blitz ha dejado huella en la comunidad, generando temor y un golpe significativo a la economía local.

Una Ola de Miedo en Little Village

Durante las últimas semanas, la ciudad de Mineápolis ha sufrido una serie de disturbios tras la muerte de dos ciudadanos a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE). Este clima de tensión se ha trasladado a Chicago, especialmente en los vecindarios hispanos como Little Village, donde el miedo a futuras redadas empieza a dominar la vida diaria.

El Impacto de la Operación Midway Blitz

La Operación Midway Blitz, que comenzó en septiembre, busca desmantelar lo que el gobierno considera redes de «inmigrantes ilegales criminales». A pesar de las promesas del presidente Trump de suavizar esta situación, Chicago ya ha experimentado un descenso notable en la actividad comercial, particularmente durante la semana.

Un Vecindario en Silencio

Los comerciantes, como Carlos Macías, propietario de la Carnicería y Taquería Aguascalientes, han notado una caída del 50% en sus ventas. “La gente no quiere gastar dinero”, afirma Macías, recordando cómo una redada en su negocio dejó a clientes y empleados aterrados.

Consecuencias Económicas de la Tensión

Little Village se ha transformado en un “pueblo fantasma”, según los comerciantes. Los vendedores ambulantes han disminuido su actividad, y las calles que antes eran un bullicio de compras se han vaciado. El concejal Michael Rodríguez reporta que algunos restaurantes han visto caer sus ventas en un 60% desde el inicio de las redadas.

Desafíos para el Comercio Local

Las tiendas de la zona, que dependen de la clientela local, enfrentan días difíciles. Christina González, dueña de la Taquería Los Comales, ha tenido que reducir las horas de sus empleados, reflejando la lucha por mantener el negocio a flote. “La comunidad depende de estos pequeños negocios para el empleo y los ingresos”, señala González.

Un Futuro Incierto

El miedo impide que muchos residentes salgan y compren en sus vecindarios. “Desde que los agentes de inmigración están aquí, eso ya no sucede más”, comparte Marya, quien trabaja en un restaurante local. Por otro lado, Edwin y Luna, vendedores de huevos en la calle 26, expresan que la gente está muy asustada como para salir.

Los Efectos Nacionales de la Inseguridad Local

A nivel más amplio, los economistas advierten que las políticas de deportación masiva pueden afectar la economía nacional, potencialmente reduciendo el PIB en un 7% en tres años. Sin embargo, los líderes comunitarios continúan trabajando para mantener la vida comercial y social, impulsando iniciativas locales como “Compras en Solidaridad” para apoyar a los negocios afectados.

A pesar de estos esfuerzos resilientes por parte de la comunidad y sus líderes, el temor a ICE sigue presente, dando forma a la nueva normalidad de Little Village y determinando quién puede salir, trabajar y comprar.