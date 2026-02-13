Docentes desafían a Kicillof y amenazan con no iniciar clases

Título: Crisis Educativa en Provincia: Docentes Podrían Parar al Inicio del Ciclo Lectivo

Bajada: En un escenario sin precedentes, el inicio de clases en la provincia de Buenos Aires se encuentra amenazado por un posible paro docente que podría afectar a casi cinco millones de estudiantes.

El gobernador Axel Kicillof enfrenta un desafío inédito desde su llegada al poder en 2019: la posibilidad de un cese de actividades por parte de los docentes, lo que podría entorpecer el comienzo del ciclo lectivo en una provincia con casi cinco millones de alumnos.

Conflicto Laboral en el Horizonte

Tras intensas negociaciones en el marco de las paritarias, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) ha decidido convocar una medida de fuerza para el 2 de marzo, día programado para la apertura de las aulas en todos los niveles educativos.

Rechazo a la Propuesta Oficial

La oferta gubernamental que proponía un 3% de aumento para febrero fue desestimada por el plenario de Secretarios Generales de Suteba, el sindicato más representativo del sector. A pesar del desacuerdo, Suteba optó por no anunciar paros contra Kicillof, asegurando que permanecerán a la espera de una nueva propuesta.

Un Mal Inicio para el Ciclo Escolar

La decisión de la FEB de no iniciar el ciclo lectivo responde a la consideración de que la oferta salarial es insuficiente. El sindicato, que cuenta con más de 60.000 afiliados en el ámbito educativo, ha dejado claro que las condiciones actuales son insostenibles.

Diferencias entre los Sindicatos

La división entre los sindicatos docentes se hace evidente. La FEB, que mantiene un enfoque diferente a Suteba y otras organizaciones, ha rechazado el acuerdo previamente aceptado por la mayoría del Frente de Unidad Gremial Bonaerense (FUDB), exacerbando así las tensiones laborales.

Historial de Negociaciones Complicadas

Desde que Kicillof asumió el cargo, se habían logrado acuerdos paritarios que permitieron evitar interrupciones en el calendario escolar. Sin embargo, la situación actual marca un punto de inflexión en esta relación.

La Reacción de la FEB

Los líderes del sindicato han expresado su descontento con la última propuesta. La Presidenta de la FEB, Liliana Olivera, indicó que se ha facultado al Consejo Directivo para llevar a cabo diversas acciones en defensa de los intereses de los docentes, dejando abierta la posibilidad de modificar la postura en caso de que se presente una oferta más adecuada en el corto plazo.

Peso de las Ofertas Salaria

Actualmente, con el incremento propuesto, el salario de un docente que ingresa al sistema sería de $762,200. Para un maestro de grado con jornada extendida, el salario ascendería a $961,000, mientras que un docente a jornada completa podría llegar a $1,524,300.

El futuro del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires depende, de este modo, de los próximos días y de las respuestas en las mesas de negociación.