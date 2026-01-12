Córdoba Investiga Posible Primer Caso de la Gripe H3N2 Variante K

Un nuevo desafío para la salud en Córdoba se presenta con la evaluación de un posible primer caso de la variante H3N2 de la gripe. Una mujer de 87 años, que había estado en contacto con un viajero procedente de Europa, ha sido internada y ya se encuentra en recuperación.

Córdoba descubre una posible alerta sanitaria

La directora general de Planificación Estratégica en Gestión de Salud, Sonia Nieva, anunció que la paciente, tras su internación en el Hospital Rawson, ha mostrado una notable evolución y está en buen estado de salud.

¿Se Confirma el Primer Caso de Gripe H3N2 en la Provincia?

Según Nieva, aunque la paciente es de edad avanzada, «su recuperación ha sido muy positiva». Este dato es crucial, ya que estudios previos desde el hemisferio norte sugieren que los adultos mayores son quienes padecen más severamente los efectos de esta cepa.

La funcionaria enfatiza: «Estamos realizando el diagnóstico de gripe para determinar la presencia de la influenza H3N2. Sin embargo, el análisis detallado para confirmar el subclado se envía al Instituto Malbrán».

“En este momento, hay retrasos significativos en el Malbrán, con tiempos de espera que superan los 15 días, lo cual dificulta la confirmación del caso”, agregó Nieva.

«Nuestro equipo de salud está muy comprometido en reportar cualquier caso sospechoso de gripe, especialmente aquellos que presentan síntomas asociados a esta variante”, destacó.

Importancia de la Vacunación

Nieva también recordó que quienes se vacunaron el año pasado poseen una cobertura parcial contra esta nueva variante. “Aunque no brinda protección total, se estima que la efectividad alcanza hasta un 40% con la vacuna de 2025”, explicó.

Por otro lado, hizo hincapié en que la nueva vacuna que se lanzará en 2026 ofrecerá una mayor protección contra este subtipo viral.

Además: Campaña de Vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio

A partir del lunes 12 de enero, el Ministerio de Salud provincial inicia la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), destinada especialmente a embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación.

Esta dosis podrá administrarse simultáneamente con otras vacunas recomendadas durante el embarazo, como la triple bacteriana acelular y la antigripal. La vacuna, implementada en 2024, no requiere receta médica y se aplicará gratuitamente en los vacunatorios habilitados de toda la provincia.