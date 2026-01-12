Cuba Tras la Caída de Maduro: El Papel Crucial del Petróleo Mexicano

La reciente captura del expresidente Nicolás Maduro, hasta ahora un aliado clave de Cuba, plantea inquietantes interrogantes sobre el futuro de la isla caribeña. Con un escenario de incertidumbre en aumento, el régimen cubano se enfrenta a retos críticos que podrían determinar su supervivencia.

Una economía al borde del colapso

La economía cubana se encuentra sumida en una crisis sin precedentes, y el propio presidente Miguel Díaz-Canel ha declarado que el país no está en una crisis ordinaria. La realidad se agrava por un cerco externo cada vez más agresivo y una serie de dificultades internas que han cobrado un alto precio social.

El Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo más del 4% hasta el tercer trimestre de 2025, con estimaciones que apuntan a un cierre de año aún más severo. La insuficiente producción de alimentos y productos esenciales, junto con cortes de electricidad que afectan de forma alarmante a la población, enfatizan la gravedad de la situación.

¿Cuál es el impacto de la crisis en la vida diaria?

Los cubanos se ven obligados a afrontar una escasez severa de medicamentos en medio de brotes de enfermedades como el dengue y el zika. Además, el racionamiento de alimentos se ha vuelto insuficiente para muchas familias, mientras que la inflación ha propiciado un aumento del 14,75% en los precios al consumidor.

Dependencia del petróleo venezolano: ¿Se derrumbará Cuba?

Cuba enfrenta una dependencia crítica del petróleo venezolano, que ha sido fundamental para el funcionamiento del sistema energético de la isla. La captura de Maduro podría amenazar esa relación, lo que genera dudas sobre el futuro abastecimiento de crudo.

Venezuela solía enviar hasta 100,000 barriles diarios a Cuba, una cifra que ha caído drásticamente en los últimos años. A pesar de factores como las sanciones estadounidenses, el petróleo ha sido un elemento vital en el actual intercambio económico entre ambos países.

El papel del petróleo mexicano

Recientemente, México ha incrementado sus envíos de petróleo a Cuba, lo que plantea preguntas sobre cómo se financiarán estos envíos en un contexto de deuda creciente. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha ofrecido respuestas ambiguas sobre este tema, dejando abiertas incógnitas sobre la naturaleza de estos acuerdos.

Perspectivas para el futuro de Cuba

Las pronósticos para Cuba en 2026 se ven sombríos. El gobierno cubano ha afirmado que planea un crecimiento del PIB, pero la desconfianza entre los analistas es palpable. Sin un suministro energético estable y con una población que ha comenzado a emigrar en masa, la posibilidad de un colapso total no puede ser descartada.

Con millones de cubanos ya habiendo dejado la isla en busca de mejores oportunidades, la estructura social y económica de Cuba enfrenta un futuro incierto. La escasez de combustible y los cortes eléctricos prolongados podrían dar lugar a un escenario extremo, en el que el país no sólo lidie con la falta de energía, sino también con un éxodo aún mayor de su población.

Los próximos meses serán cruciales para entender si Cuba podrá encontrar un camino hacia la recuperación o si, por el contrario, se enfrentará a un desenlace inevitable tras la caída de su principal aliado en la región.