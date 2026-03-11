Córdoba: La Municipalidad Retira el Servicio de Transporte a FAM

La Municipalidad de Córdoba ha decidido rescindir su contrato con la empresa FAM, responsable del transporte urbano, desde el lunes 9 de marzo. Esta medida busca abordar los reiterados incumplimientos que han dejado a miles de pasajeros sin servicio.

En una conferencia de prensa, el secretario de Gobierno municipal, Rodrigo Fernández, explicó que la decisión se basa en la falta de suministro del servicio durante el último año, intensificada por la total paralización en los corredores asignados.

Continuidad Laboral para los Choferes

Fernández, acompañado por el subsecretario de Movilidad y Tránsito, Eduardo Ramírez, aseguró que se garantizará la continuidad laboral de los choferes de FAM. Mientras se reorganiza el servicio, se implementará un plan de contingencia con las empresas Coniferal, SiBus y Tamse, que cubrirán aproximadamente el 25% del movimiento del sistema de transporte urbano.

Interés Empresarial por la Operación del Sistema

En medio de esta crisis, el grupo empresario Dota ha manifestado su interés por operar el sistema de transporte de la ciudad. En una carta dirigida al intendente Daniel Passerini, su presidente, José Faija, postuló que buscan hacerlo de forma directa, sin intermediarios, y ya han presentado una propuesta de inversión al municipio.

Impacto en los Corredores Afectados

La rescisión afecta directamente a los corredores 2, 5 y 7, así como a las líneas 600 y 601, que experimentaron interrupciones en los últimos días, perjudicando a muchos usuarios que dependen del transporte para sus actividades diarias.

Investigación Judicial

Simultáneamente a la rescisión, se ha presentado una denuncia penal para investigar las causas de la falta de transporte. La Municipalidad busca esclarecer lo ocurrido y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

Medidas Emergentes para los Usuarios

En respuesta a la crisis, se activó un operativo de contingencia que incluye la colaboración de otras empresas de transporte. Mientras se implementa este plan, los usuarios de los corredores 2, 5 y 7 y las líneas 600 y 601 podrán desplazarse sin costo alguno, con el municipio asumiendo el gasto durante este periodo.

Esta medida tiene como objetivo aliviar a los pasajeros afectados por la falta de transporte, asegurando que puedan continuar con sus desplazamientos sin costos adicionales.