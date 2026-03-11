Reforma Laboral y Beneficios Fiscales: Claves para Transformar Alquileres y Precios de Autos

La reciente ley de modernización laboral no solo promete transformar el ámbito laboral en Argentina, sino que también introduce innovaciones fiscales que impactarán significativamente en la rentabilidad de distintos sectores económicos. Muchos de estos cambios han pasado desapercibidos, pero expertos afirman que su efecto será profundo.

La tributarista Elisabet Piacentini destacó que la ley, de amplias dimensiones, consta de 23 títulos y más de 200 artículos que abarcan diversas reformas, incluyendo importantes incentivos fiscales para estimular el crecimiento de actividades productivas.

Impacto en los Alquileres: Impuesto a las Ganancias Eliminado

Uno de los cambios más destacados es la eliminación total del impuesto a las ganancias para los alquileres de vivienda, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Esta disposición beneficiará tanto a individuos como a empresas dedicadas al alquiler de propiedades residenciales. “Los propietarios de viviendas ya no pagarán nada de este impuesto a partir de esta fecha”, afirmó Piacentini.

Este cambio representa la eliminación de un gravamen que anteriormente podía oscilar entre el 25% y el 30%. “Ahora, la carga fiscal se eliminará por completo”, enfatizó, lo que podría traducirse en un incremento en las inversiones en el sector inmobiliario.

Beneficios Fiscales para Sectores como el Automotriz y el Agropecuario

Adicionalmente, la ley deroga los impuestos internos que gravaban bienes considerados suntuarios, como automóviles de alta gama y joyas. “Antes, estos productos tenían impuestos de hasta el 20% y ahora se han eliminado”, explicó Piacentini, quien observó que esta medida ya ha llevado a una reducción de precios en el mercado automotor, con rebajas cercanas al 10%.

El sector agropecuario también se beneficia, con incentivos que incluyen reducciones en el IVA para energía utilizada en riego y otras ventajas bajo el Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI). “Estos cambios son beneficiosos para muchos en el campo, quienes necesitan invertir significativamente para un rendimiento óptimo”, agregó la especialista.

Aunque estas modificaciones ya están en vigor desde principios de 2026, se espera la reglamentación que definirá aspectos operativos específicos. “Estamos a la espera de la reglamentación para guiar a los involucrados sobre cómo proceder”, concluyó Piacentini.