Gobernadores buscan consenso para impulsar inversiones, a pesar de no reunirse con Milei en Nueva York

Durante la Semana Argentina en Nueva York, un significativo encuentro entre gobernadores provinciales se llevó a cabo, en el que se buscó generar confianza entre los inversores y el nuevo gobierno del país.

El Contexto del Encuentro

Facundo Gómez Minujín, CEO de JP Morgan en Argentina, se despidió de Javier Milei tras su discurso polémico ante potenciales inversores. «Ver a gobernadores de distintos partidos unidos fue uno de los mejores momentos de la Semana Argentina», comentó en las escalinatas del nuevo edificio de la entidad en Park Avenue, muy cerca de íconos como el Edificio Chrysler.

Desapercibido: Falta de Diálogo Directo

A pesar del enfoque hacia los inversores, Milei no mantuvo reuniones privadas con los gobernadores, un hecho que llamó la atención. «Hubo poco contacto», admitió uno de ellos.

Interacciones Limitadas entre Gobernadores

Milei intercambió solo palabras cordiales con algunos gobernadores, como Gustavo Sáenz de Salta y Alfredo Cornejo de Mendoza, sin que se desarrollara una comunicación más profunda, ya que el presidente decidió evitar interacciones más cercanas.

Un Encuentro Significativo a Pesar de Todo

Aunque la cercanía fue escasa, los gobernadores coincidieron en que esta unión política fue poderosa. «Es un círculo virtuoso entre la oportunidad del Gobierno y la necesidad de apoyo del Estado», aseguró Rolando Figueroa de Neuquén, clave en el desarrollo de Vaca Muerta, uno de los activos argentinos más prometedores.

Las Perspectivas de Inversión

Las opiniones sobre la gobernabilidad se expresaron, destacándose un consenso entre los mandatarios. «Nunca hemos visto una muestra de gobernabilidad así en 43 años de democracia», subrayó un ex aliado de Cristina Kirchner.

Construyendo Confianza en el Mercado Internacional

Durante un cóctel en el Consulado argentino, los gobernadores reafirmaron la importancia de «construir confianza». Manuel Adorni enfatizó que este evento era esencial para el futuro económico de Argentina.

Evitar la Crítica y Enfocarse en lo Positivo

A pesar de las críticas de Milei hacia la industria nacional, la mayoría de los gobernadores optaron por no confrontar. «Aquí hemos hablado de la importancia del apoyo entre distintas provincias y el Estado nacional», comentó Ignacio Torres de Chubut.

Reflexiones sobre el Futuro

La mayoría de los mandatarios ve con buenos ojos la participación del ministro de Economía en el Consejo de las Américas, lo que invita a un clima de negocios más amigable y propicio.

Expectativas Crecientes para el Desarrollo Argentino

El canciller Pablo Quirno y otros funcionarios expresaron su satisfacción por el interés que genera el nuevo gobierno en el ámbito internacional, destacando como un momento histórico para Argentina. “Es un marco perfecto para atraer inversiones”, manifestó.

Desafíos Internos a Considerar

No obstante la euforia por las inversiones, algunos gobernadores enfrentan problemas en sus provincias, como el reclamo salarial en Jujuy, que evidencia la complejidad de manejar una agenda tanto local como internacional.

La Necesidad de Rápidas Inversiones

En medio de un cambio de matriz productiva, los gobernadores enfatizaron la urgencia de atraer inversiones. “La minería, el cobre y el gas aportarán las divisas que el país necesita”, concluyó Raúl Jalil de Catamarca, esperando sanciones rápidas para legislaciones que apoyen el desarrollo.