Tim Cook comparte la historia de su contratación por Steve Jobs en 1998, en plena crisis de Apple

En una época crítica para Apple, Steve Jobs utilizó un enfoque innovador para atraer a Tim Cook, demostrando que la visión puede superar la incertidumbre corporativa.

En el marco del 71 aniversario del nacimiento de Steve Jobs, Tim Cook, actual CEO de Apple, compartió su recuerdo sobre cómo su mentor logró convencerlo de unirse a la compañía cuando esta enfrentaba serios problemas financieros.

Un Momento Crítico para Apple

En 1998, Apple se encontraba en una de sus crisis más profundas. Jobs, recién reinstalado como director ejecutivo, decidió que necesitaba a alguien con la experiencia de Cook, quien en ese momento se desempeñaba en Compaq, líder en el mercado de PC.

El Riesgo de Abandonar la Estabilidad

Cook recuerda la decisión como un gran dilema. Dejar un puesto seguro en una empresa exitosa para unirse a una que estaba al borde del colapso parecía un paso arriesgado. Sin embargo, una reunión personal con Jobs cambió su perspectiva.

La Convincente Propuesta de Jobs

Durante su encuentro, Jobs no solo compartió su visión de la reinvención de Apple, sino que también presentó a Cook un atractivo paquete de contratación: un salario anual de 400.000 dólares y un bono de 500.000 dólares, lo que representaba cerca de un millón de dólares en total. Esto era inusual para la época, especialmente considerando la situación financiera de la compañía.

De Ejecutor a Visionario

Al aceptar el desafío, Cook asumió la vicepresidencia de operaciones. Su tarea fue reorganizar la cadena de suministros y reducir costos, sentando las bases para el desarrollo de productos icónicos que transformarían la marca: iPod, iPhone e iPad.

“Cambié un trabajo por un propósito”, escribió Cook en una carta en el archivo de Jobs, reflejando la importancia de su decisión.

Un Reverdecer Ahora Legendario

Hoy, Apple se erige como una de las empresas tecnológicas más valiosas del mundo, con ingresos anuales superiores a los 400.000 millones de dólares. Sin la valiente decisión de Cook de unirse a Apple, el rumbo de la compañía podría haber sido muy diferente.

Apple, Líder Mundial en Smartphones

Recientemente, Apple alcanzó un hito histórico, superando a Samsung para convertirse en el mayor vendedor de teléfonos inteligentes a nivel mundial. Según los informes de las consultoras IDC y Counterpoint Research, la compañía de Cupertino cerró 2025 con una participación de mercado del 19,7%, mientras que Samsung se situó en un 19,1%.

Este cambio se consolidó en el último trimestre del año, durante el cual el lanzamiento de la serie iPhone 17 impulsó las ventas en mercados clave como Estados Unidos, Japón, India y el sudeste asiático.