El campeón Huracán debuta ante Palazzo

El actual campeón, Huracán, inicia su camino en la Categoría A del fútbol de Comodoro Rivadavia este fin de semana. Conocé todos los detalles sobre su regreso al campo y lo que nos depara el torneo.

Huracán, conocido como el «Globo», se prepara para su emocionante debut frente a Próspero Palazzo, aunque no podrá jugar en su estadio habitual debido a una sanción de cuatro partidos por incidentes ocurridos en la final anterior frente a Petroquímica.

Superclásico Comodorense a la Vista

Uno de los encuentros más esperados de la temporada es sin duda el Superclásico entre Jorge Newbery y Huracán. Este emocionante choque se llevará a cabo en la séptima fecha, donde Newbery será el local. Ambos equipos están listos para darlo todo en el césped.

Primeros Días de Competencia

La jornada inaugural del torneo traerá otros enfrentamientos interesantes. Rada Tilly, que cuenta con importantes refuerzos de la localidad, debutará frente a Deportivo Portugués, otro de los recién ascendidos. Además, Jorge Newbery, fuerte candidato en esta temporada, comenzará su campaña como local ante Deportivo Sarmiento.

Encuentros de la Primera Fecha

Los partidos que conforman la primera fecha prometen mucha acción:

Huracán vs Próspero Palazzo

Rada Tilly vs Deportivo Portugués

Jorge Newbery vs Deportivo Sarmiento

CAI vs Laprida

Petroquímica vs Diadema

General Saavedra vs USMA

Expectativas para el Torneo

Con un formato de competencia dinámico y equipos ansiosos por demostrar su talento, la Categoría A promete ser emocionante. Cada enfrentamiento será crucial en la lucha por el título, y los aficionados están listos para llenarse de pasión y energía en cada partido. ¡No te lo pierdas!