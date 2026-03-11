Teherán asegura que nuevo ayatolá está ‘a salvo’ mientras Irán intensifica ataques en la región

Incidentes Aéreos y Marítimos en el Golfo Pérsico: Tensión en Aumento

Recientes ataques aéreos y marítimos han desatado una ola de preocupación en el Golfo Pérsico, afectando tanto a civiles como a infraestructura clave en la región.

Alegría y Preocupación: Lesiones Cercanas al Aeropuerto de Dubái

Cuatro extranjeros fueron heridos cuando drones iraníes cayeron en las proximidades del Aeropuerto Internacional de Dubái. El incidente tuvo lugar el miércoles por la mañana, poco antes de las 11 am hora local.

Dos ciudadanos ghaneses y uno bangladesí sufrieron lesiones leves, mientras que un ciudadano indio reportó heridas de moderada gravedad. A pesar de este ataque, las autoridades del aeropuerto informaron que las operaciones aéreas continuaban con normalidad.

Ministros de Energía del G7 en Alerta por Aumento del Petróleo

Los ministros de energía del G7 expresaron su disposición para actuar coordinadamente con la Agencia Internacional de Energía ante el creciente precio del petróleo, impulsado por la guerra en Irán. Tras una reunión virtual, afirmaron que se considerarían seriamente las recomendaciones discutidas.

Nuevo Ataque a Buque en el Golfo Pérsico

Una nueva ola de hostilidades se evidenció cuando un buque de carga fue atacado en el Golfo Pérsico. La agencia británica del Ministerio de Defensa reportó que un proyectil impactó en la embarcación, aunque la tripulación se encuentra a salvo y sin impacto ambiental significativo.

Estado de Salud de Mojtaba Khamenei Confirmado

Yousef Pezeshkian, hijo del presidente iraní, aseguró que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, se encuentra «sano y salvo» tras rumores de una posible herida durante el conflicto reciente. Khamenei, de 56 años, ha mantenido un perfil bajo tras asumirse como líder, tras la muerte de su padre y otros familiares en ataques previos.

Tráfico de Buques Continúa en el Estrecho de Ormuz

A pesar de la tensión, algunos buques vinculados a Irán continúan transitando por el Estrecho de Ormuz, ocultando sus rutas de seguimiento automatizadas. Desde el 8 de marzo, varios de estos barcos han pasado sin alertar a las autoridades navales.

Advertencia de Qatar: Posibles Ataques Inminentes

Las autoridades qataríes han emitido una alerta sobre posibles ataques iraníes, mencionando explosiones y avistamientos de interceptaciones aéreas sobre Doha a raíz de ataques previos en la región.

Posiciones de Mediación en Riesgo

El Ministro de Relaciones Exteriores de Catar, Mohammed bin Abdulaziz al-Khulaifi, enfatizó que su país no puede actuar como mediador con Irán mientras sea objeto de ataques, a pesar de sus esfuerzos por crear puentes de diálogo.

Informe de Daños a la Representación Rusa en Irán

La oficina consular de Rusia en Isfahan sufrió daños durante los recientes ataques aéreos, aunque se reportó que no hubo víctimas. Las explosiones causaron daños en ventanas y mobiliario, pero se tomó como un alivio que no se lamentaran heridos graves.

Operaciones Aéreas en Beirut: Un Nuevo Ataque Aéreo Israeli

Un edificio en Beirut fue blanco de ataques aéreos israelíes, produciendo incendio y destrucción en un área densamente poblada. Aunque todavía no se han reportado víctimas, el número total de muertos en ataques recientes en el Líbano ha superado los 400.

Intercepción de Drones por Arabia Saudita y Kuwait

Las fuerzas de defensa saudíes informaron sobre la destrucción de múltiples drones dirigidos hacia su reino, mientras que Kuwait también logró interceptar otros ataques aéreos, reforzando la preocupación por la seguridad en la región.

Nuevos Strikes sobre Buques en el Estrecho de Ormuz

Un proyectil golpeó un buque de carga cerca de la costa de los Emiratos Árabes Unidos, lo que ha llevado a una paralización en gran parte del tráfico marítimo en esta vía crítica para el comercio mundial de petróleo.

Acciones Preventivas de Estados Unidos contra Irán

En respuesta a los recientes actos hostiles, Estados Unidos anunció la eliminación de varios buques minadores iraníes, intensificando las tensiones en el área mientras Irán amenaza con bloquear exportaciones de petróleo a sus adversarios.