Tras 448 días en prisión en Venezuela, Nahuel Gallo se reencuentra con María Corina Machado

El gendarme argentino, liberado después de un prolongado sufrimiento, compartió sus experiencias tras su regreso a la Argentina.

Una Videollamada Emotiva

Nahuel Gallo, el gendarme argentino que pasó 448 días detenido en Venezuela, mantuvo una conmovedora conversación por videollamada con María Corina Machado, una destacada líder opositora venezolana. Durante su charla, Gallo se preocupó por sus compañeros que aún permanecen encarcelados, mencionando: “Están en Rodeo 1, ojalá salgan pronto”.

Machado, en un gesto de solidaridad, afirmó: “No vamos a dejar de luchar hasta que salga libre el último. Te agradezco en nombre de todos los venezolanos por hablar con la verdad, que es esencial en esta búsqueda de justicia”.

La Conferencia de Prensa de Gallo: Un Testimonio Impactante

El 4 de marzo, acompañado de autoridades argentinas, Gallo ofreció una rueda de prensa donde narró su experiencia en el centro penitenciario Rodeo 1, un lugar conocido por sus duras condiciones. “Ahí no te avisan adónde vas a ir. La incertidumbre es constante”, relató. A pesar de su sufrimiento, destacó el apoyo de otros prisioneros y la importancia de mantener la voz de los que aún están encarcelados.

Una Lucha que Continúa

Gallo instó a no olvidar la situación en Venezuela, donde muchos siguen padeciendo injusticias. “Los presos políticos necesitan ser liberados. He visto el sufrimiento de muchas personas. Hasta el último día, fuimos fichas de cambio”, advirtió, haciendo un llamado a los medios para que mantengan la presión internacional en favor de la libertad de los prisioneros.

La Pasión por su País

Recordó momentos de resistencia durante su cautiverio, cantando el himno argentino y creando una bandera con jabón. “Estoy muy feliz de estar de vuelta en mi casa, en mi patria”, expresó con emoción.

Agradecimientos y Esperanzas Futuras

Al finalizar la conferencia, Gallo agradeció a todas las instituciones y organismos que trabajaron para su repatriación, destacando el esfuerzo del Estado argentino. “Gracias a toda la Nación argentina por su apoyo”, concluyó el gendarme, quien ahora espera un futuro mejor tanto para él como para los que aún sufren en Venezuela.