Crítica Crisis de Reglas Claras: Milei Promueve el RIGI en Wall Street mientras Mineras en Conflicto

A medida que el presidente Javier Milei impulsa la inversión extranjera en la Argentina desde Nueva York, surge un conflicto en el sector minero que podría poner en jaque los grandes proyectos de extracción de cobre en San Juan. La disputa se centra en el acceso a la infraestructura energética, vital para el desarrollo de estas iniciativas.

El origen del conflicto radica en la reciente Resolución Nº 079/26 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que otorga al megaproyecto Vicuña un sorprendente 90% de prioridad sobre la capacidad de transporte eléctrico en el norte de San Juan durante los próximos 25 años. Esta medida ha generado inquietud entre las compañías mineras que afirman que la regulación podría amenazar otros proyectos de inversión cruciales en la región.

Desafíos en la Infraestructura Eléctrica

Este enfrentamiento pone de manifiesto uno de los mayores obstáculos en la economía argentina: el colapso de la red eléctrica. La falta de financiación ha llevado al Gobierno a retirarse de la obra pública, lo que ha impulsado reformas legales que permiten que los polos industriales financien sus propias ampliaciones energéticas.

Bajo este nuevo marco, Vicuña ha solicitado inversiones por más de USD 7.100 millones para satisfacer una demanda inicial de 260 MW. Sin embargo, los competidores argumentan que la decisión del ENRE altera drásticamente el equilibrio en el acceso a la energía.

Conflicto Entre Gigantes Mineros

La operadora de Los Azules ha liderado la reacción contra la resolución, considerando que otorga una ventaja injusta a Vicuña. Los ejecutivos de Los Azules, que también participan en la «Argentina Week», denuncian que esta medida podría provocar retrasos significativos y pérdidas económicas millonarias, afectando su cronograma de inversiones.

Por su parte, la defensa de Vicuña sostiene que no detenta un control absoluto sobre la infraestructura eléctrica, aduciendo que la medida del ENRE se encuentra dentro de los procedimientos normales del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Tensión Política y Reacciones Locales

La controversia ha desatado una ola de críticas a nivel político. El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (E.P.R.E.) de San Juan ha manifestado su rechazo, acusando al ENRE de actuar en contra de los intereses de la comunidad local. Intendentes de diversas localidades han expresado su preocupación ante los posibles desequilibrios en el acceso a la energía.

Sin embargo, en la Gobernación, bajo el liderazgo de Marcelo Orrego, se busca calmar las tensiones. A pesar de las quejas, aseguran que la relación con la empresa Vicuña es positiva y que aún existen oportunidades para buscar acuerdos que beneficien a todas las partes involucradas.