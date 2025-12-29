Córdoba lee a Córdoba: Autores locales enfrentan el desafío de los precios en un año difícil

El ecosistema editorial de Córdoba cierra el año con sorpresas. A pesar de los desafíos económicos, los autores locales conquistan el corazón y las estanterías de los lectores.

Un Contexto Económico Adverso

Durante 2025, los precios de los libros en Córdoba aumentaron casi un 40%, reflejando la situación inflacionaria. Sin embargo, este aumento no fue uniforme; algunos sellos reajustaron más severamente que otros, lo que generó diferencias significativas en los precios de una misma colección.

Ibero Martínez, de la librería El Espejo, señala que el año fue un reto, pero destaca la librería como un centro cultural activo, atrayendo a los lectores a eventos y talleres que fomentan la lectura.

Las Preferencias de los Lectores

El top de ventas en El Espejo está dominado por obras que mezclan reconocidos autores nacionales e internacionales. Entre los más vendidos se encuentran Fantasmas de la dictadura de Mariana Tello Weiss y La revolución de las boinas de Kevin Bryan. Mario Teresa Andruetto también se destaca con Como si fuesen fábulas, evidenciando el interés por la literatura local.

Adaptación y Cambio en el Mercado

En El Emporio, Tamara Sternberg comenta que, a pesar de un aumento del 45% en precios y una caída del 8% en ventas, diciembre trajo un leve repunte en las ventas, con un 5,6% más de libros vendidos en comparación al año anterior.

Los lectores han mostrado preferencia por géneros como la autoayuda y la ficción internacional, reflejándose en la popularidad de títulos como Este dolor no es mío de Mark Wolyn y La felicidad de Gabriel Rolón.

Desafíos para las Librerías

Paz González Torre, de La Librería, destaca el impacto de las grandes editoriales en el presupuesto de los consumidores. A pesar de los altos costos, la librería ha buscado diversificarse, ofreciendo productos adicionales para sostenerse económicamente.

Los libros que llevan la delantera en ventas incluyen títulos de César González y Claudia Huergo, reflejando el arraigo de los autores cordobeses en el mercado local.

Un Futuro Esperanzador para la Cultura Literaria

A medida que el año llega a su fin, los libreros como Ibero Martínez y Paz González Torre resaltan el papel de la literatura local como motor para el mercado editorial. El apoyo a las editoriales cordobesas ha sido vital para la continuidad de las librerías.

En tiempos difíciles, la conexión emocional que los lectores sienten con la literatura cordobesa parece ser la clave que mantiene viva la llama en las estanterías locales.

Los Libros Más Vendidos de 2025

Rubén Libros:

La traición de mi lengua, Camila Sosa Villada – $23.900

El país que quieren los dueños, Alejandro Bercovich – $40.900

Si sintieras bajo los pies, Roberto Chuit – $40.499

Los ingenieros del caos, Giuliano Da Empoli – $35.000

Topos, Hugo Alconada Mon – $41.900

El Espejo:

Fantasmas de la dictadura, Mariana Tello Weiss – $37.799

La revolución de las boinas, Kevin Bryan – $26.500

Como si fuesen fábulas, María Teresa Andruetto – $40.999

Los ingenieros del caos, Giuliano Da Empoli – $35.000

Un destino común, Lucrecia Martel – $30.000

El Emporio:

Este dolor no es mío, Mark Wolyn – $41.500

La felicidad, Gabriel Rolón – $39.900

La vegetariana, Han Kang – $27.999

El Eternauta, Héctor Germán Oesterheld – $36.900

Mi nombre es Emilia del Valle, Isabel Allende – $36.499

La Librería:

Rengo yeta, César González – $24.699

El niño resentido, César González – $24.699

Todo lo que tapamos con un cuerpo, Claudia Huergo – $35.000

Los ingenieros del caos, Giuliano Da Empoli – $35.000

La traición de mi lengua, Camila Sosa Villada – $23.900