Tragedia en México: Accidente de tren cobra 13 vidas y deja 100 heridos

Un grave accidente ferroviario en la región de Oaxaca ha conmocionado al país, con un saldo trágico de al menos 13 fallecidos y casi 100 heridos. Los detalles de la tragedia siguen surgiendo mientras las autoridades trabajan en el lugar.

El descarrilamiento y sus consecuencias

Las primeras informaciones indican que el tren descarriló al tomar una curva cerca del poblado de Nizanda, mientras transportaba 241 pasajeros y nueve miembros de la tripulación. La Armada mexicana reportó que 98 personas resultaron heridas, siendo 36 de ellas trasladadas a hospitales para recibir atención médica.

Reacción de las autoridades

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, comunicó que de los heridos, cinco se encuentran en estado grave. Además, altos funcionarios, incluido el Secretario de Marina, se dirigen al lugar del incidente para coordinar la asistencia y el rescate.

Imágenes del rescate y la magnitud del siniestro

Fotografías difundidas muestran a los rescatistas ayudando a los pasajeros a salir del tren, que quedó parcialmente inclinado al borde de un acantilado. El tren Interoceánico, que conecta Salina Cruz en el Pacífico con Coatzacoalcos en la costa del Golfo, contaba con dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros, según la Secretaría de Marina.

El contexto del accidente

Este corredor ferroviario fue inaugurado hace dos años como parte de un esfuerzo por impulsar la economía regional, una iniciativa promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Diseñado para modernizar la infraestructura ferroviaria en el Istmo de Tehuantepec, busca potenciar el comercio y el desarrollo económico, expandiendo las capacidades de los puertos y las vías férreas.

Reacción del gobernador de Oaxaca

En un comunicado, el gobernador Salomón Jara Cruz expresó su profundo pesar por el accidente y aseguró que las autoridades estatales trabajan en estrecha colaboración con las agencias federales para brindar la asistencia necesaria a los afectados.

La continuidad del servicio ferroviario en México

El servicio de trenes no solo es vital para el transporte de pasajeros, sino también un elemento clave en la estrategia del gobierno mexicano para fomentar el crecimiento económico en el sur del país, abarcando tanto el transporte de carga como el de personas.