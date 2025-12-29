Transforman su patio en Recoleta en un hermoso jardín con piscina y quincho

En un viaje de renovación y creatividad, una familia en Recoleta logró transformar un espacio desmejorado en un oasis familiar que invita a la convivencia y la diversión.

Patricia y Marilina, padres comprometidos, no querían renunciar a la comodidad de su hogar en la ciudad. En lugar de mudarse, decidieron aprovechar un espacio al aire libre de casi 100 m², que hasta ese momento no se utilizaba en su totalidad.

El Potencial Oculto del Espacio

La arquitecta Victoria Roman, del Estudio Romano-Cal, resalta la visión de la familia: “Son clientes que siempre ven más allá y no temen encarar una obra”. Aunque la reforma se culminó hace un año, el proyecto comenzó hace siete, cuando adquirieron la propiedad y se lanzaron a construir un quincho.

Cambio Radical en el Diseño

ANTES: Vista del departamento hacia el pulmón de manzana.

El nuevo quincho incluye una parrilla, una mesa para doce personas, televisión y todas las comodidades para que la familia y amigos se reúnan. “El objetivo era maximizar el uso del espacio exterior”, explica la arquitecta Sofía Cal, quien también se encargó de la decoración.

Una Piscina para Todos

Originalmente, el área donde ahora está la piscina era poco utilizada, un mero tránsito. En la segunda fase del proyecto, se buscó optimizar cada rincón: desde la piscina hasta el living exterior y los canteros. “La piscina fue ubicada estratégicamente para recibir sol directo desde el mediodía”, añade Sofía.

Vista de la nueva piscina, revestida con Piedra Bali y un solarium moderno.

Una Conexión con la Naturaleza

Para el revestimiento de la piscina, se eligió una Piedra Bali que brinda un toque natural. Además, se utilizaron porcelanatos símil madera para los canteros, creando un ambiente armónico. Los propietarios decidieron integrar las plantas que ya poseían, dándoles un nuevo hogar en el espacio rejuvenecido.

Un espacio de convivencia al aire libre que complementa el quincho.

Un Jardín que Cobija el Espacio

El paisajismo realizado por la familia, bajo el asesoramiento de las arquitectas, ha dado lugar a un espacio vibrante y acogedor. “Patricio, con su afición por la jardinería, aseguró que ninguna planta valiosa se desperdiciara”, comentan las arquitectas.

Detalles que Marcan la Diferencia

La combinación de elementos rústicos en el quincho añade un toque acogedor.

Cada rincón de la propiedad ha sido cuidado, desde los espacios de conversación hasta la integración de enredaderas, que reponen el verde perdido. Hoy, la casa en Recoleta se ha convertido en el centro de reunión ideal donde la familia celebra la vida al aire libre.