Nuevas Revelaciones sobre Cuentas en EE. UU.

Escándalo en la AFA: Inversigación por Flujos Financieros Sospechosos en EE. UU.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentra en el centro de un tumultuoso escándalo internacional tras una investigación de las autoridades estadounidenses por movimientos financieros irregulares que involucran sumas millonarias.

Las pesquisas se centran en operaciones que habrían eludido el control fiscal argentino, con fondos depositados en bancos de EE. UU. a través de una compleja red de empresas. El presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, son los principales implicados.

Acusaciones de Lavado de Dinero

La investigación fue activada tras una denuncia presentada en septiembre de 2022 por el empresario Guillermo Tofoni, quien alertó sobre posibles delitos de lavado de dinero. Según la denuncia, la AFA podría haber desviado alrededor de 25 millones de dólares a cuentas en Estados Unidos, específicamente en un banco de Alabama.

Contratos Cuestionables con Doble Propósito

Documentos revelan que la AFA favoreció a la empresa TourProdEnter LLC para recibir pagos mundiales derivados de contracciones por derechos de imagen de la Selección Nacional. Este acuerdo despertó la sospecha de que se usó para escapar de las obligaciones fiscales en Argentina.

Partido Amistoso que Desencadenó la Investigación

Uno de los contratos bajo la lupa involucra un partido amistoso contra China, donde la AFA se asoció con la empresa Rainbow International Investments. Tofoni sostiene que este acuerdo no solo carece de conexiones comerciales legítimas, sino que fue un mecanismo para desviar fondos.

Una Red de Empresas Fantasmas

La trama se complica con la revelación de que varias compañías involucradas son consideradas «fantasmas». Tofoni alega que esos negocios fueron registrados en EE. UU. por socios de Tapia y Toviggino, incluyendo a la esposa de Toviggino, lo que añade una capa adicional de complejidad al caso.

El Rol de Binance en el Escándalo

Además del evento amistoso, otra línea de investigación apunta a un contrato con Binance, la reconocida empresa de criptomonedas. Tras el acuerdo, la AFA supuestamente habría recibido 12 millones de dólares, los cuales, al igual que otros fondos, no llegaron a las cuentas oficiales en Argentina.

Reacción del Gobierno Argentino

La gravedad de las acusaciones ha llevado al Gobierno Nacional a intervenir formalmente, enviando una comunicación al fiscal correspondiente en EE. UU. donde se destaca la “mala conducta financiera” de la AFA. Se estima que se desvió más de 19 millones de dólares para eludir el pago de impuestos.

La Imposición de Sanciones

Este escándalo no solo ha llamado la atención de las autoridades fiscales, sino que también ha desencadenado un examen más exhaustivo de los contratos recientes de la AFA. La FIFA ha sido informada y podría intervenir si las acusaciones se prueban.