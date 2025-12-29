¡Asombro en Chubut! Nacen trigemelas idénticas, un fenómeno de 1 en 100 millones

El Hospital María Humphreys de Trelew ha marcado un antes y un después en la medicina argentina tras el nacimiento de trigemelas idénticas, un evento excepcional que tiene lugar aproximadamente una vez cada 100 millones de embarazos.

Un Parto Excepcional

El tope de la rareza fue alcanzado el 25 de diciembre, cuando un equipo médico altamente coordinado logró una intervención quirúrgica de gran complejidad. Desde la Secretaría de Salud de Chubut, se confirmó que tanto la madre como las tres recién nacidas se encuentran en buen estado de salud.

Cuidado Neonatal Especializado

Dado que se trató de un nacimiento pretérmino, las bebés están bajo estricta supervisión en el Servicio de Neonatología, donde reciben la atención necesaria para asegurar su recuperación adecuada y un monitoreo constante.

Detalles del Nacimiento

El proceso de parto fue rápido, con las gemelas naciendo en un lapso de aproximadamente una hora. La primera llegó al mundo a las 8:49, pesando 1.460 kg; la segunda, a las 9:50, alcanzando 1.760 kg; y la tercera, a las 9:52, con un peso de 1.690 kg.

Desafíos de Alta Complejidad

Los profesionales de la salud enfatizaron que este tipo de partos, aunque raros, requieren un plan meticuloso y un enfoque multidisciplinario. “Todo se desarrolló conforme a los protocolos de atención previstos”, indicaron, agradeciendo el esfuerzo del personal de obstetricia, neonatología y enfermería.

Un Caso Único en Argentina

Las trigemelas identifican una gestación monocorial triamniótica, lo que significa que provienen de un único óvulo que se dividió en tres embriones genéticamente idénticos. Esta condición infrecuente conlleva riesgos adicionales durante el embarazo, haciendo vital la preparación adecuada para el parto.

Reconocimiento a los Profesionales de la Salud

El gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, celebró el éxito del equipo médico del hospital. “Es un motivo de orgullo que un nacimiento tan especial haya sido manejado con tal profesionalismo en nuestra provincia”, afirmó, subrayando la necesidad de inversiones en infraestructura y formación de personal en la salud pública.

Un Acontecimiento Sin Precedentes

Este nacimiento es el primero de su tipo registrado en la región en varios años. Anteriormente, en 2019, nacieron las primeras hermanas idénticas en Comodoro Rivadavia, seguidas por otro caso en 2020 y más recientemente en Salta en 2023. Todos estos eventos han subrayado la importancia de la atención especializada para embarazos de alto riesgo.

El nacimiento de estas trigemelas no solo representa un triunfo médico, sino también un testimonio de la capacidad del sistema de salud pública de Chubut para manejar situaciones excepcionales con eficacia y profesionalismo.