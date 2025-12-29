Grave preocupación por mujer desaparecida en el desierto de SA tras 16 días; se reanuda la búsqueda.

Las autoridades de Australia del Sur intensifican la búsqueda de Trisha Graf, quien ha estado desaparecida durante más de dos semanas en una zona remota, despertando serias preocupaciones sobre su bienestar.

Detalles de la desaparición

Trisha Graf, de 41 años y oriunda de Andamooka, fue vista por última vez en la madrugada del 12 de diciembre en la región de Roxby Downs, situada a 510 kilómetros al norte de Adelaida.

La mujer conducía un Ford Territory blanco del año 2012 con matrícula SA S254BCX, que fue hallado abandonado e inutilizable cerca de Blue Dam, al este de Andamooka, el 13 de diciembre.

Operativos de búsqueda sin éxito

Las fuerzas policiales llevaron a cabo una extensa operación de búsqueda tanto aérea como terrestre, incluyendo equipos especializados, pero no lograron encontrar ninguna pista sobre el paradero de Graf.

Renovación de las labores de búsqueda

El lunes, la policía reinició las labores de búsqueda aérea, centrándose en un área entre Blue Dam y Andamooka, que se ubica a 32 kilómetros de Roxby Downs. Esta búsqueda amplía las zonas ya exploradas durante las exhaustivas búsquedas terrestres previas.

Preocupaciones sobre su bienestar

La policía ha manifestado tener «graves preocupaciones» sobre la salud de Graf, lo que ha llevado a un despliegue mayor de recursos.

Cómo ayudar

Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Trisha Graf o sobre sus movimientos antes de su desaparición que se comunique con Crime Stoppers al 1800 333 000 o a través de su sitio web.