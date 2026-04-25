Córdoba: Masiva protesta en el INTI por 1,500 despidos y recortes laborales

Protestas en Córdoba: Trabajadores del INTI Luchan por Sus Empleos y Servicios

Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) marcharon este jueves en Córdoba, exigiendo la defensa de sus puestos de trabajo tras la reciente decisión gubernamental de despedir a más de 900 trabajadores. La movilización comenzó a las 10 de la mañana en Plaza de las Américas, frente a la sede del organismo en avenida Vélez Sársfield 1561, y mantiene al personal en estado de alerta y movilización.

Despedidos y Recortes: Una Amenaza Inminente

La protesta surge como respuesta a la drástica eliminación de servicios técnicos y controles de calidad que afecta directamente áreas fundamentales como certificaciones de seguridad de materiales eléctricos y supervisión en la construcción.

Impacto en la Seguridad Alimentaria y de Agua

Además, se han suspendido ensayos microbiológicos en alimentos, que son vitales para detectar bacterias como Salmonella y Escherichia coli, así como análisis de potabilidad del agua y control de efluentes. Estas medidas generan una profunda preocupación en diversos sectores productivos y el bienestar diario de la población.

Ajuste en la Planta de Personal

Los delegados sindicales han alertado sobre un inminente ajuste que podría dejar a 1.500 de los 2.300 trabajadores en todo el país sin empleo, lo que representaría casi la mitad del personal del organismo. Julio Costa, representante gremial, subraya el riesgo: "La pérdida del 50% de la plantilla afectará todos los servicios que brinda la institución".

Preocupación en Córdoba

En la ciudad, donde el INTI cuenta actualmente con aproximadamente 70 empleados, la incertidumbre sobre el futuro de sus funciones es palpable. Este centro, uno de los más antiguos del país, juega un rol crucial en brindar asistencia técnica a la industria regional.

La Postura del Gobierno Nacional

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió la decisión argumentando que responde a una caída en la demanda de servicios y la necesidad de hacer más eficiente el funcionamiento del Estado. Sin embargo, tanto trabajadores como expertos advierten que esta reducción podría comprometer controles esenciales para la seguridad pública y la producción.

Un Conflicto que Persiste

La situación sigue generando tensión en el sector científico-técnico, mientras los trabajadores mantienen sus protestas en busca de garantizar su continuidad laboral y la preservación de las funciones del INTI.