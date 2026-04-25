Zelenskyy ofrece reunirse con Putin en Azerbaiyán

Durante su histórica visita a Azerbaiyán, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy enfatizó la necesidad de que Rusia termine con su invasión, destacando el rol potencial de Baku como mediador en el conflicto.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, realizó su primera visita a Azerbaiyán desde el inicio de la invasión rusa y subrayó que es fundamental que Moscú encuentre la voluntad para finalizar este conflicto injusto. Su mensaje fue claro: Azerbaiyán puede jugar un papel crucial en las negociaciones diplomáticas para solucionar la guerra con Rusia.

Terceras Conversaciones en Pro de la Paz

En una conferencia de prensa junto al presidente azerbaiyano Ilham Aliyev, Zelenskyy anunció que Ucrania está lista para participar en conversaciones trilaterales. “Hemos llevado a cabo conversaciones previamente en Turquía y Suiza; estamos dispuestos a hacerlo en Azerbaiyán, siempre que Rusia esté dispuesta a dialogar”, expresó el líder ucraniano.

Desafíos Diplomáticos con el Kremlin

A pesar de los esfuerzos de Zelenskyy, el Kremlin ha mostrado resistencia a la idea de conversaciones fuera de Moscú, manteniendo demandas extremas y rechazando cualquier tipo de compromiso. Desde Kyiv, se ha declarado que el presidente ucraniano está dispuesto a reunirse con Vladimir Putin en cualquier país, excepto Rusia o Bielorrusia, aliada de Moscú en esta guerra.

Compromiso en la Cooperación Territorial

Aliyev resaltó el apoyo mutuo en la defensa de la integridad territorial de Ucrania y Azerbaiyán. Recordó su visita a Kyiv días antes del conflicto y anunció un futuro encuentro en Ucrania para continuar con los diálogos. “Hemos reforzado nuestra cooperación y eso se confirmó en la reunión de hoy”, afirmó.

Cooperación Energética y Militar

Uno de los temas centrales de las discusiones fue la colaboración en el sector energético, donde se destacó el éxito de SOCAR, la compañía nacional de petróleo y gas azerbaiyana, en Ucrania. Ambos líderes coincidieron en que el comercio bilateral debe ser incrementado.

Fortaleciendo la Seguridad

Zelenskyy anunció que se han firmado documentos relevantes para avanzar en la cooperación en el ámbito militar, sin entrar en detalles específicos. “Esto se trata de garantizar la estabilidad y seguridad de nuestras naciones frente a cualquier agresión”, aseguró el presidente ucraniano.

Expertos Militares Ucranianos en Azerbaiyán

En una revelación significativa, Zelenskyy confirmó la presencia de expertos militares ucranianos en Azerbaiyán, donde comparten su experiencia en tecnologías anti-drone. “Estamos comprometidos con la cooperación que fortalezca a nuestros aliados y a nosotros mismos”, afirmó.

La Situación en el Cáucaso

El conflicto en Irán ha repercutido en Azerbaiyán, lo que añade más tensión a la región, donde Ucrania busca reforzar su defensa en un paisaje tradicionalmente dominado por Rusia. Zelenskyy subrayó que el encuentro en Azerbaiyán marca un cambio significativo en las dinámicas regionales.

Aliyev también hizo hincapié en el apoyo humanitario que Azerbaiyán ha proporcionado a Ucrania desde el inicio de la guerra, incluso tras los ataques rusos a infraestructuras azerbaiyanas.

Visión hacia el Futuro

Con la mirada puesta en el Cáucaso, Ucrania se encuentra fortaleciendo sus relaciones en la región, estableciendo acuerdos de cooperación donde antes predominaba la influencia rusa. Este avance refleja un contexto regional en constante evolución que desafía los antiguos paradigmas de poder.