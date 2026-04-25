Tana Rivera apoya a Roca Rey tras salir de la UCI: ‘Una vez más lo lograste’

Esperanza tras la tragedia: la recuperación de Roca Rey sorprende a todos

La reciente cogida en la Real Maestranza de Sevilla ha marcado un antes y un después en la vida de Andrés Roca Rey y de su pareja, Tana Rivera, quien vivió momentos de angustia y emoción tras el accidente. Afortunadamente, la historia ahora toma un giro esperanzador.

Un giro dramático en la tarde del 23 de abril La emoción y la tristeza se hicieron presentes en la tarde del pasado jueves, cuando Roca Rey fue brutalmente cornado por un toro durante su faena. Tana Rivera, testigo presencial desde la grada, sintió cómo el dolor de su pareja traspasaba los límites del toreo. La imagen del joven torero siendo llevado a la enfermería, visiblemente herido, dejó a todos con el corazón en la boca.

Un vistazo esperanzador desde el hospital Hoy, tras un delicado estado de salud, Roca Rey ha comenzado a mostrar signos de mejoría. Luego de superar la fase crítica en la Unidad de Cuidados Intensivos, ha sido trasladado a una habitación regular en el hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz. Su familia y seguidores han respirado un suspiro de alivio.

Un mensaje conmovedor por redes sociales Roca Rey, consciente de la atención que ha generado su situación, ha publicado un emotivo video en sus redes sociales. En blanco y negro, el clip captura el caos del momento posterior a la cogida y la fuerza de su entorno, con la magistral canción «Mi héroe» de Antonio Orozco como fondo. Un tributo a la perseverancia y al apoyo incondicional durante su recuperación.

Tana, su pilar en este difícil momento La pareja de Roca Rey, Tana Rivera, no tardó en expresar su apoyo inquebrantable en las redes. Con un mensaje lleno de amor y admiración, escribió: “Una vez más lo volviste a hacer… Eterno Roca Rey”. Este gesto ha reafirmado el lazo fuerte que comparten, convirtiendo su historia en uno de los narrativas contemporáneas más seguidas en el ámbito social.

La recuperación del torero: un milagro según los médicos Los detalles de la lesión de Roca Rey son alarmantes; la cornada lo rozó peligrosamente. Sin embargo, los médicos han calificado su recuperación como un verdadero milagro, ya que ha evitado un daño aún mayor. La conexión con el público también ha actuado como un poderoso motor de recuperación según los especialistas.

Respuestas de apoyo en el mundo digital Desde que se conoció su estado, una ola de mensajes de ánimo ha inundado las redes. Personalidades del mundo del entretenimiento y del toreo han compartido su apoyo, augurando un regreso triunfal. Este respaldo ha creado un clima de optimismo y esperanza en torno a su recuperación.