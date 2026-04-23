Córdoba: Padres deberán costear operativos policiales por falsas amenazas en escuelas.

Las autoridades de Córdoba han lanzado un protocolo innovador que busca abatir el uso irresponsable de las alarmas en instituciones educativas, haciendo que los adultos responsables paguen por cada movilización de seguridad generada por sus hijos. Con un foco en la prevención del "efecto contagio" de las redes sociales, esta medida persigue un objetivo claro: frenar comportamientos que alteran el entorno escolar.

El Gobierno de Córdoba ha instaurado un nuevo protocolo que exige a los adultos responsables de los menores que emitan alertas falsas en las escuelas cubrir los costos de los operativos de seguridad. Esta medida, respaldada por el Ministerio de Seguridad bajo la dirección de Juan Pablo Quinteros, estipula que cualquier situación de amenaza, ya sea ficticia o considerada de riesgo, tendrá repercusiones tanto legales como financieras para los responsables.

Costos de las movilizaciones de seguridad

A partir de la implementación de este protocolo, se realizará un análisis económico cada vez que se active un procedimiento de seguridad por denuncias de este tipo. La administración provincial buscará recuperar los gastos generados por el despliegue de fuerzas de seguridad, incluyendo Policía, bomberos y unidades de investigación. En el caso de que los involucrados sean menores, el costo recaerá sobre sus padres o tutores.

Coordinación de organismos de seguridad

El protocolo implica la movilización de varios organismos, entre ellos la Policía de Córdoba y divisiones especializadas. El monto total incluirá tanto el personal como el equipamiento utilizado durante la intervención, reflejando así la magnitud del despliegue requerido.

Consecuencias para la comunidad

Desde la Secretaría de Seguridad han afirmado que tales actos no pueden minimizarse como simples travesuras, ya que generan un clima de angustia en el ámbito escolar, interrumpiendo la actividad educativa y desviando recursos críticos que deberían destinarse a la lucha contra la delincuencia.

Córdoba cobrará a las familias por los operativos en respuesta a falsas amenazas en las escuelas.

El vínculo con las redes sociales

Recientemente, el ministro Quinteros informó sobre amenazas escritas en las instalaciones de dos escuelas primarias en el sureste de la capital, lo que refuerza la necesidad de que los padres monitoreen las actividades digitales de sus hijos. Este aumento de incidentes en las escuelas se ha visto relacionado con un fenómeno observado tras un tiroteo en Santa Fe, y expertos advierten sobre un posible «efecto contagio» promovido por desafíos en plataformas como TikTok y Discord, que incitan a los jóvenes a replicar conductas violentas.