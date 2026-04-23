Policía de Surrey cierra investigación por violación que desató disturbios en Epsom

La policía de Surrey ha terminado la investigación sobre una supuesta violación acontecida en las afueras de una iglesia en Epsom, asegurando que no se cometió ningún delito. Este caso, que provocó una ola de protestas y disturbios en la localidad, ha dejado a la comunidad consternada.

La denuncia fue recibida el sábado 11 de abril, cuando se alegó que una mujer había sido atacada después de salir del club nocturno Labyrinth. La falta de información precisa sobre los sospechosos generó una creciente inquietud entre los vecinos, lo que llevó a manifestaciones en las calles.

Detalles de la investigación

En un comunicado emitido el jueves, la policía explicó que tras una exhaustiva investigación, se determinó que la mujer, de aproximadamente 20 años, había sufrido una lesión accidental en la cabeza al finalizar su noche de diversión, lo que había conducido a una confusión en su denuncia.

Reacciones de la comunidad

La policía destacó que en las primeras etapas del caso se solicitó información a testigos, pero la descripción de los sospechosos fue vaga e insuficiente. Esto, reconocieron, generó preocupación entre los habitantes de la zona.

“Hemos tomado muy en serio cada informe de delitos sexuales y, aunque este caso no resultó en una ofensa, la comunidad merece claridad”, manifestaron las autoridades. Además, se realizaron exhaustivas revisiones de las cámaras de seguridad y se llevaron a cabo entrevistas y análisis forenses para llevar a cabo la pesquisa.

Desorden en las protestas

Los incidentes de violencia no se hicieron esperar. Durante las protestas del lunes, los agentes de policía fueron blanco de objetos, incluyendo huevos y latas de cerveza. La comisionada de policía y delitos de Surrey, Lisa Townsend, condenó la situación como “vergonzosa”.

Advertencias a los disturbios

“La libertad de protestar es un derecho, pero lo sucedido excedió todos los límites aceptables”, agregó Townsend, aludiendo a que algunos manifestantes no eran locales y habían llegado con un propósito provocador.

La comisionada advirtió a quienes buscan desestabilizar la paz en Epsom: “Quien participe en desórdenes enfrentará la ley con toda su severidad”. Tras los enfrentamientos, se registraron cuatro arrestos, y la situación en la localidad sigue siendo tensa.

El impacto en la comunidad

La segunda protesta tuvo lugar el 15 de abril, cuando un número significativo de manifestantes se reunió en el centro, evidenciando aún la división y la preocupación en la comunidad. Las tensiones siguen latentes mientras la policía y los ciudadanos buscan restablecer la calma y la seguridad.