Córdoba plantea el debate: ¿Influyen los celulares en la educación?

Explorando la Educación en la Era de la Inteligencia Artificial

La reconocida experta en ciudadanía digital, Mariana Savid Saravia, ofrecerá una charla virtual imperdible el miércoles 7 de mayo a las 20:30. Este encuentro, organizado junto a Fundación Acompañar, está destinado a familias, docentes y profesionales en formación, que buscan entender cómo guiar a los jóvenes en un mundo dominado por la tecnología.

La Realidad de la Inteligencia Artificial en Nuestras Vidas

Mariana Saravia subraya que la inteligencia artificial ha dejado de ser una idea futurista para convertirse en un aspecto cotidiano. “La tecnología está presente en los bolsillos de todos, desde niños hasta adultos, y en cada rincón del aula”, comenta la especialista. En este contexto, enfatiza la importancia de no rechazar la tecnología, sino de aprender a integrarla de manera crítica y responsable.

Transformando la Incertidumbre en Oportunidades

El objetivo de la charla es transformar la ansiedad provocada por el rápido avance de la inteligencia artificial en herramientas útiles para la educación y crianza. Una de las preguntas centrales será si se está preparando a las nuevas generaciones para convertirse en ciudadanos digitales responsables o si simplemente se les está enseñando a ser usuarios pasivos de la tecnología.

La Importancia de la Alfabetización en IA

“La alfabetización en inteligencia artificial es esencial para la ciudadanía digital”, afirma Savid Saravia. Comprender los sistemas algorítmicos es clave para empoderar a los individuos a ser críticos y cuestionar la tecnología que da forma a nuestra realidad. Durante el encuentro, se presentarán estrategias prácticas aplicables en el hogar y en el aula.

Un Espacio Abierto para Todos

Este encuentro virtual promete ser accesible y enriquecedor para todos los públicos. Los organizadores destacan que el objetivo es reflexionar sobre el presente y el futuro de la educación. Educar en la era de la inteligencia artificial no solo implica aprender a manejarla, sino también a entender su impacto ético, social y humano.