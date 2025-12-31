Pablo Ferrari: «Solo hay una banda que realmente importa»

El economista Pablo Ferrari realizó un análisis incisivo sobre el estado económico de Argentina, resaltando las complejidades que enfrentarán los próximos meses. A medida que se aproxima 2026, surgen preocupaciones sobre el futuro de la inflación y el tipo de cambio.

En una reciente entrevista con Canal E, Ferrari reflexionó sobre el cierre del 2025, marcado por un clima de incertidumbre y un enfoque gubernamental cambiante frente a las crisis económicas.

Un año de vaivenes cambiarios

El 2025 se caracterizó por un abordaje errático en materia cambiaria, que buscaba contener la inflación a costa de severas devaluaciones. Ferrari explicó: “Iniciaron con una devaluación de casi 120%, lo que, irónicamente, incrementó la inflación en lugar de disminuirla.” Esta estrategia resultó en un deterioro significativo de los salarios y jubilaciones.

Desafíos de reservas y ajuste fiscal

Ante un panorama desalentador, el gobierno argentino recurrió a la deuda externa, incrementando su carga con préstamos de hasta 8.000 millones de dólares. «Aun así, esos esfuerzos no han logrado estabilizar la situación,» subrayó Ferrari, quien también criticó la influencia estadounidense en los asuntos económicos locales.

Con la llegada de 2026, las tensiones aumentan. Ferrari anticipa un ajuste de las bandas cambiarias, impulsadas por la inflación acumulada. «La banda superior comenzará en aproximadamente 1.530, y se espera que se desplace rápidamente», puntualizó. Agregó que el Banco Central, a pesar de su insistencia en no intervenir, sigue jugando un papel en el mercado cambiario a través de la venta de dólares.

Inflación y el impacto en la economía cotidiana

El tema de las reservas sigue siendo crítico, demasiado exigido por el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Las reservas netas están en un estado peor que el que teníamos cuando solicitamos el préstamo en abril,” afirmó Ferrari, quien bromeó sobre la estrategia del gobierno, comparándola con una recaudación de fondos improvisada para afrontar pagos inminentes.

Acerca de los esfuerzos para atraer dólares no declarados a través de normativas menos restrictivas, Ferrari expresó dudas. “Si el dólar es su reserva de valor, ¿qué los motivaría a utilizarlo sabiendo que tarde o temprano habrá un ajuste?”, cuestionó, enfatizando que la situación planteada por los bancos y regulaciones internacionales complican la ejecución de tales esquemas.

Previsiones poco optimistas para el presupuesto 2026

Sobre el Presupuesto 2026, que propone un tipo de cambio de 1.423 y una inflación del 10%, el economista fue claro: “No hay posibilidad de que esto sea factible.” Aseguró que cualquier intento de vincular el dólar a la inflación podría generar un ciclo continuo de inflación y devaluación.

Finalmente, Ferrari advirtió sobre las implicaciones en la economía real: “El aumento del dólar no solo eleva precios, sino que también puede arrojar a la economía hacia una recesión, con consecuencia en despidos y en un consumo en retroceso”.