Córdoba: Seis Años Después de la Separación, Finalmente un Divorcio

La separación de una pareja normalmente se produce mucho antes de que se formalice el divorcio. En Córdoba, el tiempo promedio entre la ruptura y el fallo judicial es de 6,5 años.

Un reciente estudio titulado «¿Cuánto dura el amor?» analizó 600 sentencias de divorcio en la ciudad de Córdoba y presenta una interesante radiografía del fenómeno, abordando aspectos como el tiempo de duración del matrimonio, la edad de los involucrados y la naturaleza de las separaciones.

Mucho Más que una Firma Judicial

De acuerdo con el informe, el 50,8% de los divorcios está iniciado de manera unilateral, mientras que el 49,2% se realiza de forma bilateral, es decir, de común acuerdo entre las partes. Además, es notable que el 99,7% de estos divorcios proviene de matrimonios heterosexuales, dejando sólo un 0,3% para matrimonios del mismo sexo, con 598 casos no igualitarios y solo dos que involucran parejas del mismo género.

Promediando la Separación

El tiempo promedio de los matrimonios que terminan en divorcio es de 14 años. Aunque el 64,3% de las sentencias se dictaron antes de los cinco años desde la separación, existe un sector considerable que extiende su proceso más allá de una década. El 22,7% se resolvió en menos de un año, mientras que un 15,4% superó los diez años, incluso alcanzando más de 30 años en algunos casos.

Divorcios en la Etapa de la Madurez

El informe destaca que el 63% de las personas que solicitan el divorcio están en el rango de edad de 41 a 60 años. Solo 19% se encuentra entre 31 y 40 años, y un 10% tiene entre 61 y 70 años. Esto indica que las decisiones de divorcio se concentran más en la madurez que en los primeros años del matrimonio.

Sorpresas en los Números

A pesar de la creencia popular, tanto hombres como mujeres divorciados están prácticamente equilibrados en cantidad. Sin embargo, el 50,7% de las demandas de divorcio son iniciadas por mujeres, en comparación con el 49,3% iniciadas por hombres.

Los Desafíos de la Crianza Post-Divorcio

El planteamiento de acuerdos sobre la crianza de los hijos también resulta complicado. En casi la mitad de los casos (48%), no se presentó un plan parental formal. Solo el 32% consiguió consensuar un plan, mientras que el 30,2% acordó un régimen de comunicación.

Respecto a la prestación alimentaria, el 57% logró llegar a un acuerdo para la manutención de los hijos. En más de la mitad de estos casos, el monto se fijó en base al salario mínimo, vital y móvil.

La Custodia de los Hijos

El informe también detalla que, en el 39% de los casos analizados, la custodia principal recayó en la madre, en un 25,7% se optó por un cuidado alternado, y solo en el 8,7% se estableció la residencia principal en el hogar paterno.