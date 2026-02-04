Jubilados en 2026: Impacto en PAMI, prepagas y el bono estancado

La llegada a la jubilación plantea interrogantes, especialmente en lo relacionado con la cobertura de salud. A continuación, aclaramos mitos y informamos sobre las opciones disponibles para quienes se encuentran en este proceso.

Desmitificando la cobertura de salud para jubilados

Según la abogada previsional Florencia Markarian, un error común es pensar que al jubilarse automáticamente se adquiere la obra social del PAMI. Esto no es necesariamente cierto. Quienes ya cuentan con otra obra social o prepaga deben verificar si estas aceptan jubilados y qué condiciones aplican.

“Es esencial que consulten con su entidad de salud sobre la admisión de jubilados y los costos correspondientes”, aconsejó Markarian. Muchas instituciones ofrecen planes específicos, aunque no todos son necesariamente legales, dependiendo de los montos establecidos.

Prepagas y derechos de los adultos mayores

Markarian subrayó que la ley protege a los jubilados ante aumentos injustificados. “Una persona de 65 años con 10 años de aporte no puede ser cobrada con diferencias por edad”. Además, nadie debe enfrentar cobros tres veces superiores a los de un rango etario menor.

Es sabido que algunas prepagas dificultan el acceso a adultos mayores. “Las condiciones de salud pueden elevar los costos”, agregó. Si alguien enfrenta un rechazo sin justificación, tiene el derecho de acudir a un amparo.

Existen precedentes judiciales que respaldan esta situación, con fallos que exigen la adecuación de cuotas a valores correctos.

PAMI y la opción de doble cobertura

Markarian tranquilizó a los que están por jubilarse: “Pueden elegir entre una obra social, continuar con la que tenían o inscribirse en el PAMI”. Es importante señalar que no se permiten dos obras sociales simultáneamente, pero sí pueden coexistir una prepaga y el PAMI.

Esta combinación puede tener ventajas, pues “el PAMI ofrece prestaciones que a veces no cubre la prepaga”, destacó. Aquellos que opten por no afiliarse al PAMI aún pueden derivar aportes, aunque esto puede no representar un gran alivio económico.

Ingreso mensual y bono previsional

Sobre los ingresos, Markarian fue clara respecto del bono previsional. “Este bono está estancado desde marzo de 2024 y debería rondar los 200 mil pesos actualmente”. Al ser discrecional y no sumarse al haber jubilatorio, su efecto es limitado.

En cuanto a los montos actuales, los jubilados que perciben la mínima, incluyendo aumentos y bonos, recibirán 429.254,35 pesos desde el 9 de febrero. Quienes superen esta cifra comenzarán a cobrar el ajuste a partir del 23 de ese mes.