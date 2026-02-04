¿Qué Cambia y Por Qué se Activa Ahora?

El Gobierno Nacional Avanza con la Reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad

El Gobierno argentino ha aprobado la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, un paso crucial para garantizar derechos y prestaciones a las personas con discapacidad en el país.

Este miércoles, la publicación del Decreto 84/2026 en el Boletín Oficial marcó un hito en la aplicación de la ley, que había sido frenada por condiciones presupuestarias. Su aprobación se produce tras una orden judicial que exigió la implementación urgente de esta normativa, votada por el Congreso el año pasado.

Detalles de la Ley de Emergencia en Discapacidad

La Ley 27.793 establece un estado de emergencia en la atención a personas con discapacidad y propone un nuevo marco para políticas públicas, pensiones y prestaciones, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año.

Reacción Judicial y Condicionamientos Iniciales

Un fallo del juez federal Adrián González Charvay invalidó el artículo que limitaba la aplicación de la ley por falta de presupuesto, argumentando que dicha restricción era inconsistentente con los compromisos constitucionales e internacionales del Estado. Este fallo busca asegurar la continuidad de tratamientos esenciales para las personas con discapacidad.

La Respuesta del Gobierno

A pesar de apelar la decisión, el Gobierno avanzó en el cumplimiento del fallo, informando a la justicia sobre medidas administrativas en curso. La reglamentación publicada ahora formaliza el proceso iniciado en enero.

Aspectos Clave de la Reglamentación

Nuevo Régimen de Pensiones No Contributivas Entre los cambios más relevantes se destaca la creación de un nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, que incluye criterios de acceso, permanencia y auditorías periódicas. Conversión de Beneficios Anteriores Asimismo, se establece que las pensiones no contributivas previamente otorgadas serán convertidas automáticamente al nuevo régimen, lo que requerirá un relevamiento exhaustivo de las prestaciones existentes. Fortalecimiento de Instituciones y Mecanismos de Control La reglamentación refuerza el papel de la Secretaría Nacional de Discapacidad, subrayando la importancia de la colaboración entre distintas instituciones y el establecimiento de planes de auditoría periódica.

Consenso y Cooperación

El decreto apunta a crear mecanismos de consulta y participación a través de diversas entidades, asegurando un enfoque integral que contemple la cooperación entre la Nación y las provincias, así como una evaluación socioeconómica efectiva.