Febo App: La Plataforma Argentina que Premia a los Deportistas Amateur

La innovadora aplicación argentina premia a los deportistas amateurs por su dedicación, permitiendo recuperar hasta el 100% de los costos de inscripción o cuotas a clubes.

En un paso clave para el reconocimiento del deporte amateur, Febo App ofrece a los deportistas la oportunidad de transformar su esfuerzo en recompensas económicas significativas.

«Aspiramos a que el esfuerzo en el deporte amateur se traduzca en beneficios tangibles», subraya Gabriel Vicentin, fundador de Febo App, quien busca otorgar un valor económico real a la dedicación de los deportistas.

Los usuarios de la plataforma que participan en diversas actividades deportivas reciben Febo Tokens, un activo digital que representa una recompensa por su compromiso.

Estos tokens pueden ser canjeados por descuentos en comercios aliados, experiencias únicas o donaciones a organizaciones sociales y deportivas, como comedores infantiles o cooperadoras escolares.

Cabe destacar que el token Febo no es intercambiable por dinero; se utiliza únicamente para acceder a beneficios específicos.

¿Cuáles son las Recompensas Disponibles?

La aplicación permite que los deportistas recuperen hasta el 100% de la cuota de inscripción en sus competencias o la cuota mensual abonada a clubes y escuelas de formación.

La plataforma se define como un vínculo entre el deporte, la tecnología y el impacto social.

Febo conecta a deportistas amateurs con organizadores de eventos, marcas y comercios, creando así una red beneficiosa para todos:

– Los deportistas son premiados por sus esfuerzos.

– Los comercios ganan nuevos clientes.

– Organizadores y clubes fidelizan a sus miembros con incentivos.

– Las ONGs pueden recibir donaciones a través de la plataforma.

Febo ya trabaja con diferentes eventos deportivos y comunidades en varias ciudades de Argentina, expandiendo continuamente su red de aliados.

Innovaciones y Tecnología de Febo

Desde su lanzamiento, Febo App busca democratizar el acceso a los beneficios del deporte, fomentando hábitos saludables mediante la gamificación y herramientas digitales.

«La tecnología debe servir al bienestar y la comunidad. Febo está diseñada para potenciar el deporte amateur, reconociendo su valía y transformando el esfuerzo en beneficios económicos reales», destacó Vicentin.

Febo APP proyecta expandirse a más disciplinas y consolidarse como la plataforma principal para el deporte amateur en Argentina.

Accediendo a Febo App

Febo se presenta como una Progressive Web App (PWA), lo que significa que no es necesario descargarla desde tiendas de aplicaciones. Los usuarios pueden acceder directamente a app.feboapp.tech, disfrutando de todas sus funcionalidades desde cualquier dispositivo móvil.

Para más información sobre cómo funciona, los interesados pueden visitar su perfil en Instagram.